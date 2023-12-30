天瑜心臟現衰竭　天瑜爸爸稱有心理準備也難接受：陪她走這一段路

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，天瑜爸爸今日（30日）發貼文稱，天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始衰竭。天瑜爸爸下午接受《香港01》電話訪問稱，雖已作心理準備這天會到來，但這刻仍難接受，並透露雖已極力控制情緒，但這幾天一想到天瑜都忍不住哭泣。



天瑜爸爸又指，雖然現時天瑜仍會不時眨眼，但明顯感受到她較前疲倦，故決定若天瑜日後情況變差，都不會再加強強心藥，或作心肺復甦術（CPR）以免她要苦，「就算過到𠵱一關又點呢？佢嘅生活質量又係咁訓喺張床到有無意思呢。」下星期起，天瑜爸爸因為癌開始化療，抵抗力會有所減弱，因此近日將盡量抽多點時間探天瑜，陪伴着她走這一段路。



天瑜爸爸12月30日下午接受《香港01》電話訪問稱，雖已作心理準備這天會到來，但這刻仍難接受，並透露雖已極力控制情緒，但這幾天一想到天瑜都忍不住哭泣。（資料圖片）

天瑜爸爸接受訪問時指，天瑜兩三星期前開始面紅及面腫、心跳減慢，「以前都試過相關情況，但都係因為有病，今次卻查唔到任何原因。」他引述醫生指，天瑜可能已心臟機能衰退，用了強心藥效果亦不大，加上近日骨枯較之前嚴重，故醫生向其查詢如天瑜情況變差是否仍需要為其做急救。

天瑜爸爸指，雖然現時看天瑜仍會不時有眨眼，但明顯感受到她較以前疲倦，故決定若天瑜日後情況變差，都不會再加強強心藥或做心肺復甦術（CPR），以免她要受苦，「就算過到𠵱一關又點呢？佢嘅生活質量又係咁訓喺張床到有無意思呢。」

天瑜爸爸今日（30日）在facebook發帖文，貼出戴着聖誕帽的天瑜在病床上的圖片，並寫下最沉重的一句：「終於來到了這一天……」天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

想到天瑜都忍不住哭泣 天瑜爸爸提醒自己不能太波動

作為父母，天瑜爸爸直言，雖已有心理準備這天會到來，但到這刻仍然很難接受，雖已極力控制情緒，但這幾天一想到天瑜都忍不住哭泣，「好似啲抑鬱情緒又返嚟咁，但都提醒自己唔好太大波動啦。」

他亦指，雖難以接受，但或許對於天瑜來說未必是壞事，「咁多年喇，都好似都無辦法……如果佢真係攰啦，好辛苦啦，可以平平安安咁離開都未必係一件壞事」，唯一遺憾時在天瑜未必可以見到醫管局交代醫療事故真相的一日。

天瑜爸爸下周起化療 此前會盡量抽多點時間探天瑜

下周二起，天瑜爸爸亦要因自己癌症亦要開始做化療，屆時身體抵抗力會有所減弱，他透露，此段時間會盡量抽多點時間探天瑜，陪伴着她走這一段路。

天瑜爸爸指愛女天瑜的生命正在倒數，希望大家為天瑜祈禱。(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

天瑜心臟開始衰竭 天瑜爸爸：可能過不了這一關！

天瑜爸爸是於今日在facebook發帖文，貼出戴着聖誕帽的天瑜在病床上的圖片，並寫下最沉重的一句：「終於來到了這一天……」天瑜爸爸表示，「醫生告訴我們天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始出現衰竭。其實由上週起醫生已經開始給天瑜使用強心藥，但都起不了很大的作用。前天還說了天瑜的情況並不樂觀，可能過不了這一關。」

天瑜爸爸指愛女天瑜的生命正在倒數，希望大家為天瑜祈禱。(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

他續在文中道出，天瑜的生命可能已經正在倒數，他們都明白，以天瑜的情況，「與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。」

天瑜爸爸續稱，「雖說這幾年來我們都已經有了心理準備，但當事情真的要發生的時候，那種錐心之痛實在難以形容。我們現在也已經沒有什麼可以做，只能盡量多抽點時間陪伴天瑜，陪她走完人生的最後一段路。請大家繼續為天瑜祈禱！」

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