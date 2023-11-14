天瑜醫療事故｜周父周三切除肺葉癌細胞︰爸爸一定會戰勝這場硬仗

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人。天瑜父親今日凌晨（14日），在Facebook「天瑜醫療事故關注組」發文透露，將於本周三到醫院切除，左肺葉的癌細胞，12月5日再切除手臂上的癌細胞。



周父昨日特意去醫院探望天瑜，「告訴她，為了可以看到她的康復，爸爸一定會戰勝這場硬仗。」他期望父女可盡快康復，不需在夢中看到健康的天瑜，可在現實中帶她玩耍。



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左肺葉、手臂及淋巴發現癌細胞

天瑜父親今日（14日）凌晨在Facebook群組表示，雖然與天瑜一起相處的日子，只有短短三四年，但留下的所有回憶，肯定是生命中最難忘最開心的時刻。他並透露，兩日後便要進行手術，切除肺葉上的癌細胞，因此昨日特意去醫院告訴天瑜，「告訴她，為了可以看到她的康復，爸爸一定會戰勝這場硬仗。」

天瑜父親亦上傳一條長約5分鐘的影片，影片中他向正在睡覺的天瑜說，未來一段時間忙碌，他將於本周三（15日）到醫院切除左肺葉的癌細胞，12月5日再切除手臂上的癌細胞，又指肺另一邊淋巴亦有癌細胞，因此需要接受電療、打針及吃藥。此外，哥哥亦要準備考試。

係呀，好多螞蟻要捉，係咪呀？好似你以前咁樣啦，爸爸以前陪你去打針針食藥，去捉螞蟻，係咪呀？今次爸爸自己要做。 天瑜父親

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期望父女可盡快康復 一同在現實中玩耍

天瑜父親說，會像她一樣勇敢面對不流淚，又指數日曾發夢看到她正常生活。他指，近來經常在夢中看到天瑜，次數已多至明白自己在發夢。他希望夢境可以再延長一點，不要醒來，可在夢中陪伴健康的天瑜。「因為我見你到好健健康康，好正常咁樣，就知自己係發緊夢。」

天瑜父親又指，每次夢醒後都會流淚，希望她可盡快康復，可在現實中帶她玩耍，又寄望父女一同加油。其後在影片中的最後，天瑜彷彿聽懂父親傾訴，睜開半閉的雙眼，望向父親的方向。