段崇智辭職｜中大：校長周一請辭獲校董會接納　提早明年1月卸任

中文大學校長段崇智的三年新合約本月開始，不過校方今日（9日）下午公布，段崇智昨日（8日）向校董會請辭並獲接獲，將在明年1月離任，這是繼校董會去年12月中解僱副校長(行政)吳樹培後，三周內另一主管人員變動。



段崇智發聲明解釋請辭，他表示，修訂後的大學條例須落實新的校董會架構，「我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。」段崇智2022年獲中大續約三年，原定2026年年底結束，即會提早兩年離任。



2023年12月9日，中大校長段崇智出席「鑽禧校慶活動：大學校長論壇」活動。（中大網站圖片）

中大：段崇智6年來盡心服務及領導大學

中大表示，校董會主席查逸超昨天收到段崇智教授的請辭決定，他將於2025年1月卸任校長職務。

中大指十分感謝段崇智過去6年來盡心服務及領導大學，與大學同事共同努力之下，創立了全港首個「在學．在職計劃」、監督中文大學（深圳)醫學院及音樂學院的成立、帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現、在內地及國際合作上取得重大進展、以及領導大學的創新創業及可持續發展。

中大校長段崇智上月18日出席公開場合，只開幕致辭，沒接受記者提問。 (資料圖片/容嘉儀攝）

段崇智：新架構校董會成立 是合適時機物色新校長

段崇智則稱，榮幸自2018年1月1日開始服務中大，與大學同仁一起為大學發展作出貢獻，並在國家及香港政府的政策支持下，攜手推動香港成為國際教育及創新中心。

就請辭的決定，段表示，按照修訂後的大學條例，中大成立新的校董會，此時是合適時機物色一位新校長。

按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，我認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。 中大校長段崇智

段崇智：履行中大創校使命是我畢生光榮

段崇智指感謝大學成員多年來的支持，重申香港是他出生及成長的地方，能夠回到我的家，並獲委以重任服務這所偉大學府及整個大學群體，「履行中大的創校使命，是我畢生的光榮。」他感謝中大社群在過去六年來給予我的支持，在未來12個月將不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡

中大校董會將按照《香港中文大學條例》規程6.1，設立委員會，就招聘新校長事宜向校董會提供意見。該委員會由大學校董會主席、3名大學校董會成員及3名大學教務會成員組成。

於中大網站撰文感謝被炒副校吳樹培對中大的貢獻

立法會去年11月1日三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，落實中大校董會改組。改組後的校董會去年12月13日宣布即時解僱中大副校長（行政）及秘書長吳樹培。段崇智去年12月18日創科實驗室開幕禮，致辭後離開無回答傳媒提問，並於12月21日中大網站「校長的話」中開腔感謝吳樹培對中大的貢獻，此後未再在公開活動中露面。

根據資料，段崇智首份任期去年年底結束，2022年獲中大續約三年，新任期於今年1月1日開始，原定2026年年底結束。他昨日請辭後，將在明年一月卸任，即提早接近兩年結束校長職務。