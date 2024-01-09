童樂居虐兒案再9人認罪　女職員用物塞男童口　同事在旁拍掌發笑

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年底爆出虐兒醜聞，多名職員被控。其中9名職員今(9日)在區域法院承認30項虐兒罪，涉及至少17名兒童。案情指，其中一名被告多番以不明物體塞向男童A的口部，在場另一名職員不但未有阻止，更拍掌發笑，又把一塊樹葉試圖餵男童B吃。法官把認罪的被告，押後至下周一判刑。



9名認罪的女被告：趙詠茜（44歲）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李曉儀（25歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、李慧心（50歲）及鄭淑貞（59歲），共承認30罪，案發日期介乎2021年11至12月間，涉及至少17名介乎1至3歲的兒童。

9名女被告在區域法院承虐兒。

趙認12罪涉7兒童

他們承認的案情指，警方接案後，檢取童樂居的閉路電視片段，發現於2021年9月至12月期間，共有407宗虐兒事件。就被告趙詠茜承認的12項控罪，涉及7名兒童。

在其中一次發生在遊樂場的事件中，趙曾突然拍打男童A的額頭，用手粗暴地揉搓、按壓其面部，多次從地上拾起不明物體塞向A的口，又曾執起A衣領後方往後拖拉等。

卓曾餵男童B食樹葉

至於一直目擊經過的被告卓凱欣則未有阻止事件，更在過程中拍掌發笑，並曾拾起一塊樹葉試圖餵在場的男童B吃。

此外，趙詠茜曾用力拉扯女童AC的頭髮數秒；執着女童I的頭髮猛力向後拉；在男童D絆倒跪下時， 趙用右手捏D左耳拉他起身；用其左膝壓著男童F左腿；大力擘開F雙腿成一字馬維持數秒等。

多名被告目擊虐兒行為未制止

此外，被告莊嘉宜曾以波鞋掟男童F的額頭、李曉儀則用腳踢女童I的臉；伍家穎則捏著男童R的面搖晃。案情亦指，多名被告目擊虐兒行為，但未出手制止。

趙亦單獨被控多項控罪，案件明處理。

案件編號：DCCC 846-853/2022