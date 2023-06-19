童樂居虐兒｜女職員認11罪　多次擲童落地墊　掌摑如廁訓練的小孩

香港保護兒童會轄下「童樂居」，2021年爆出院內職員涉虐兒醜聞，警方翻看院內的閉路電視後，起訴逾卅名職員，其中一名56歲的女職員，今(19日)在區域法院承認11項虐兒罪，當中涉及6名1至3歲兒童，其中一名2歲男童曾遭被告暴力對待11次，包括在男童看電視時踩其面，又試過在如廁訓練時掌摑男童，被告又曾把多名幼童抽起或抬起，再把他們擲落地墊。法官把案押後至6月26日判刑。



6名受害兒童僅1至3歲

女被告陳麗娟（56歲），原被控13項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，她承認其中11罪，餘下2罪則獲法庭存檔。控罪指她於2021年11月20日至12月18日，在童樂居虐待兩歲大的男童L、一歲大的男童R、兩歲大女童C、三歲男童A、兩歲男童B、兩歲女童B，及數名身份不詳兒童。

女被告陳麗娟在區域法院承認11項虐兒罪。(資料圖片)

案情指，被告於1988年起成為註冊幼兒工作員，1989年開始在童樂居任職幼兒工作員，案發時至少對6名幼童作出虐待行為。

男童B看電視被踩面

針對男童B的共有11次事件，包括被告穿著波鞋踩向正在看電視的B的臉及右臂，然把他按在地上約20秒；又曾用右腳踢男童B胸口一下，再用手從其頭部後方用力推向一邊；又曾試過用雙手猛烈地搖晃躺在嬰兒床的B，並拉直B左臂使他撞向嬰兒床的木框，再掌摑B面部及抓B的頭髮。

如廁訓練時遭掌摑

被告又曾將一名兒童及B扯近她，之後又反覆用力把水樽撞向B口，又拉扯及搖晃B，令B的頭部撞牆；她又曾用右手執起B恤衫後衣領，拉著B步行約5米，然後大力把B擲落地；被告更曾在洗手間進行如廁訓練時，兩度大力捏B的左面，及猛力前後拉扯B，又掌摑坐在便盆上的B，大力向下按他頭部，又捏B的右臂及扭他右腕等。

曾將男童A舉起並拋落地墊

針對男童A則有3次事件，被告曾用右手提住正在地上爬行A的左臂拖拉，把他向橫抛往一邊，使其失去平衡跌在地墊上；被告又曾突然捉住A雙臂將他整個人舉起，再大力把他拋到地墊上，並穿著波鞋強行跨過身前的兒童，其間右腳撞到A的頭部及身體；被告另曾在活動室雙手提住A雙肩前後搖晃，用右膝壓向A左大腿内側，並把他按在地墊上，及拍打A左邊兒童的頭部。

捉住男童L雙腋將他抬起再拋向地墊

至於針對男童R、男童L及女童C的則各牽涉一件事件，指被告曾執起坐在電視機前的R的衣領，將R整個人扯起在半空中，再扔到地墊上；被告在活動室內捉住男童L雙腋抬起他，並行向活動室角落，之後又把L抛向地墊，令L向後跌落及頭部撞到地墊。被告其後脫掉L的右鞋又替他穿上，並單手拉着L左臂，猛力將躺在地墊的L拉起身。

抽女童C左腿令其跌倒

被告又曾用故事書拍打女童C面部一下，令其頭部及上身猛然向後傾，撞到櫃門。數分鐘後，被告又捉住C左腿猛烈地拉近自己，C因而向後跌，頭部因而撞到没有鋪地熟的地上。被告之後把水樽撞向C面部，又拍打C面部一下。

捏兒童面部數秒

另有5項控罪是針對不詳兒童的虐待行為，包括被告在活動室內突然用左手推一名兒童的頭部後方，令到對方向前仆到在地墊上；用雙手拍打一名兒童的右腿，並捏該兒童的面部數秒；兩度執起一名把頭埋在大腿的兒童的衣領往後拉，導致對方失平衡往後傾等。

案件編號：DCCC 541/ 2022