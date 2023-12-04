童樂居虐兒　女職員認與同事按壓1歲童　官看片稱：犀利過做瑜伽

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年底爆出虐兒醜聞，多名職員被控虐兒。其中一名女職員早前在裁判法院承認9項虐兒罪，被判囚4個月34星期。她如今仍在服刑，今（4日）在區域法院再承認一項虐兒罪。案情指，她與另一名女職員分別捉著1歲男童的雙手和雙腳，大力往男童方向按壓，歷時至少7秒，並重複了兩次。法官王詩麗質疑片段中被告對男童作出的動作「仲犀利過做瑜伽」，並將案件押後至12月15日判刑。



被告馮凱琍，27歲，承認一項涉及1歲男童G的看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。她另否認兩項虐兒罪，涉及1歲男童R，獲法庭存檔。

女被告馮凱琍早前已在裁判法院承認過虐兒，被判囚約1年零兩星期，她今在區域法院再認在另一事件中虐兒，並希望法官考慮刑期時可以一併考慮。

案情指，被告於2017年成為註冊幼兒中心主管及幼兒工作員，2020年起在童樂居任職。保護兒童會於2021年尾收到鄰近居民的電郵投訴，稱看到有職員在童樂居遊樂場虐待兒童。警方接報後查看了2021年9月至12月的所有錄影片段，發現了407宗虐兒事件。

被告與另一職員合力把男童G壓住

2021年12月21日晚上，男童G與另外約11名兒童躺在各自的嬰兒床上。被告與同案被告莊嘉宜走向G，被告捉住G雙手把他的雙手大力向下按壓，莊則同一時間捉住G雙腳把他的雙腳往其頭部方向按壓，該動作維持至少7秒。約4分鐘後，兩人再一次同G作出相同行為。

法官看片後稱不能忽視受傷的風險

庭上其後播放涉案錄影片段，法官留意到被告的第二次按壓動作維持了約30秒。法官另質疑該動作「仲犀利過做瑜伽」，男童未有受傷或只是因為事後已康復。再者，幼童骨骼較為脆弱，故法庭不能忽視其受傷的風險。

男童G事後無嚴重長期傷害

辯方求情指，被告明白案情嚴重，案發時使用了極不恰當方法處理幼童問題。她深感悔意，早在案件排期前已表達認罪意向。至於男童G，他未因事件有任何嚴重長期傷害，且以G的年紀，他極可能不會記得事件，辯方也形容：「只能講係不幸中的大幸。」

辯方望法庭與被告的刑期同期執行

辯方另透露，被告在裁判法院案件的刑期只剩下3星期便服畢。若本案是在她出獄後處理，法官則無法定權力將兩案的部份刑期同期執行，故早前向法庭申請捉早至今天處理本案。辯方補充指，兩案源於同一事，但因案件管理及嚴重程度，分拆在不同級別的法庭處理，故望法庭判刑時能考慮將部份刑期下令同期執行。

案件編號：DCCC 847-853/ 2022