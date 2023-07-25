童樂居虐兒案　64歲照顧員認急躁虐11童　官斥應自我克制囚30月

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞，多名職員被控虐兒。其中一名64歲兼職女照顧員今（25日）在區域法院承認11項虐兒罪，餘下四罪則獲法庭存檔。案情指，事件中受害的共有11名兒童，被告曾多次因幼童離開活動範圍，將幼童提至半空後摔下，又曾用膠棒打一名幼童的頭至少8次，引致另一名幼童效彷。法官李俊文判刑時指，指幼童只涉一些雞毛蒜皮的小事，被告作為受過訓練的幼兒工作者，面對壓力亦應做到自我克制，終她入獄30個月。



女被告馮鳳豪，原被控15項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今承認其中11罪，餘下四罪則獲法庭存檔。控罪指，被告於2021年11月18日至12月13日期間在童樂居犯案，涉及虐待2歲女童V、2歲男童Q、3歲男童A、3歲男童F、3歲女童AC、3歲男童D、2歲男童B、1歲男童R、2歲女童S，及兩名身份不詳幼童。

女被告馮鳳豪案發時在童樂居當兼職照顧員，並承認曾虐待11名兒童。(資料圖片)

幼童仿傚被告用膠棒打頭

法官其後判刑指，被告承認多達11項控罪，涉及11名僅一至三歲的非常年幼兒童。這些兒童基本上均無任何反抗及保護自己的能力，更不懂得作出相關投訴。其中與男童D有關的第九項控罪更可細分為14項，被告多次將D摔到使其大哭，可見其力道不輕，至少亦會令D受到驚嚇。另針對R的控罪中，被告更曾拍打R的臉部及扭耳仔，又用膠棒打R頭部8次，隨即便引起其他幼童仿傚。

求情稱性格急躁工作壓力大

對於辯方求情時提及，被告是自幼接受家長式管教，加上性格急躁、執着，案發時工作壓力大增，幼童又因終日困在院舍而出現行為問題，被告才會作出涉案行為。

官指幼童所犯皆雞毛蒜皮事

惟法官認為以上說法均不構成減刑理由，指被告是受過訓練的幼兒工作者，會面對壓力是眾所周知的事，但被告應做到自我克制。法官又指，被告所稱的行為問題只是幼童離開活動範圍等雞毛蒜皮之事，認為被告不應受此困擾並失去自制。

男童D因爬出地墊被罰

案情指，被告自1981年1月31日起成為註冊幼兒工作員，2008年 12月起任職童樂居替假幼兒工作者，案發時對11名幼兒作出虐待行為。針對男童D的共有5次事件，包括被告曾數度因D爬到地墊範圍外，將D提起至半空並把他摔在地墊上，其中一次導致D背部及後腦着地後反彈起來；被告又曾半拉半提將D拖至地墊範圍；及先後踢D的腿部及臀部，捂住D的臉約7秒，大力推D腹部位置等。

女童R被膠棒打頭至少8次

針對女童AC和R的事件則各有兩次，指被告曾兩度單手拉著AC的左臂，強行拖拉她到地墊範圍，更曾將AC摔在地墊上使其臀部着地；被告又曾大力拍打R的臉部，後扭R左耳並搖晃其頭部數次；並用膠棒打R的頭至少8次，之後又把R的頭向下按，並用手指多次捏及推他頸項背面，令R的頭部貼近沒有軟墊的地面。

男童S脫下尿片遭被告掌摑

至於針對女童V、男童Q、男童B及S的事件則各有一次，指被告曾拍打V頭部左邊；把Q整個人抬起回到地墊範圍，然後猛力把他摔在地墊上，因而使Q背部着地及雙腿彈起；扭B的右耳，使他頭部搖晃；當S脫下尿片交給被告時，被告立即掌摑S右邊臉部，又拍打S頭部一下。

被告曾用力捏兒童臉頰

另有兩項控罪是針對兩名不詳兒童的虐待行為，指被告曾用力捏一名兒童的左臉頰約兩秒，再用力掌摑該兒童的右臉；被告另曾從後扯住另一名兒童的衣領拖行，使對方失去平衡跌倒並跪在地上。

案件編號：DCCC 542/ 2022