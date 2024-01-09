國泰取消航班｜民航處要求月底前交報告解釋　批評情況極不理想

國泰航空自12月中開始取消多個航班，情況至今仍然持續。民航處今日（9日）公布，已與國泰管理層會面，表達高度關注，並要求國泰在1月底前提交報告作出解釋，亦敦促國泰及早通知乘客相關安排；處方亦認為，國泰連日取消多個航班，情況極不理想。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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雙方管理層今日會面 民航處表達高度關注

民航處今日公布，繼早前向國泰航空公司表達關注後，雙方管理層已於今日會面，再次對國泰的安排事宜，表達高度關注，並要求國泰做好人手及各項配置，以確保為乘客提供穩定可靠的服務，特別是接下來農曆新年旺季的出行需求。

民航處又指，已要求國泰航空在1月底前提交報告，解釋事件的成因、航班安排處理手法等，以防止類似事件再發生。民航處繼續密切監察國泰航空的相關安排。

民航處要求國泰航空在一月底前提交報告作出解釋。（資料圖片）

促國泰航空盡快向受影響乘客交代安排

民航處表示，已再次敦促國泰航空，盡快向受影響乘客交代航班整合後的安排，並及早通知乘客相關變化，包括根據機票條款作出退款或合適的安排，例如安排受影響的乘客轉往其他航班，或其他航空公司的航班等，以盡量減少乘客的不便。

民航處重申，國泰航空有責任為乘客提供穩定可靠的服務，認為連日及今明兩月取消多班航班，情況極不理想，亦不符合政府和公眾的合理期望。民航處表示，明白公眾對事件的關注，待收到和仔細審視國泰航空的報告後，會作適當跟進。