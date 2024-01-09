國泰取消航班｜項明生在商台節目呼籲：有重要約會唔好坐國泰

國泰航空持續有航班取消，「苦主」之一旅遊達人項明生周日（7日）在台北飛大阪的航班，到達機場始獲通知取消，事件發酵至第三日，今日（9日）他接受電台節目訪問表示，國泰行政總裁林紹波及公關部都認識他，以至他是馬可孛羅會會員也有他的聯絡方法，至今只有機械客服人員以「我不懂得你意思」回覆他。



他表示，有坐過50多間航空公司的經驗，未試過在天氣沒惡劣情況下取消航班，質疑國泰「班機調度大晒呀？」並在節目公開勸喻乘客，「有重要約會唔好坐國泰」，他亦不相信國泰矢言保證農曆新年的航班運作，因為該公司的信譽已受損。



身處台灣的旅遊達人項明生今日（7日）指出，原訂今晨乘國泰機由桃園飛日本關西，惟抵達機場才獲告知因「班機調度」而被取消。（項明生提供相片）

項明生在商台《在晴朗的一天出發》表示，國泰facebook「小編」曾聯絡他跟進，惟私訊對方卻換來聊天客服機械人一句「我不懂得你意思」。他稱行政總裁林紹波及公關部都曾與他交換聯絡，但至今仍未有人聯絡他。

國泰保證農曆年工常運作 項：睇你信唔信啦

他指出，周日（7日）到桃園機場始獲國泰通知取消航班，但事前沒有收到任何通知，國泰當時安排他等4小時飛首爾，再等4小時轉機，大約12小時後可以到大阪。

對於國泰日前保證農曆年會正常運作，項明生反指：「睇你信唔信啦，信譽好重要，一旦損害咗，睇下乘客仲畀唔畀第二、第三次機會你啦。」

項明生按指示私訊國泰fb，豈料是聊天機械人，機械人稱「我不太懂你的意思」。（項明生提供相片）

「咁高機率取消，真係唔夠膽」

他質疑當時沒有任何「不可抗力因素」，「完全係國泰自己（問題），得四個字『班機調度』，班機調度大晒呀？我無得調度呀，日本製作團隊等緊我架」，他又指當時與攝製隊立即跑去華航櫃檯買機票，即使昂貴都要起行。

他又提到，航空公司甚少會主動取消航班，多數只是延遲，例如內地空管會有延誤，他稱乘坐過50多家航空公司，今次是第一次見主動取消，他提醒乘客，「如果好趕時間，有好重要約會，就盡量唔好坐國泰」，他其後行程都已經改為其他航空公司，「咁高機率取消，真係唔夠膽」。