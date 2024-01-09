國泰取消航班｜香港航空機組人員協會斥疫下裁員是禍根 機師缺半
撰文：陶嘉心
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國泰航空自12月中開始，取消多個航班，情況至今仍未改善，運輸及物流局局長林世雄昨天（8日）更向國泰高層表達關注，促為受影響旅客善客，並檢視航班編配及人手安排。由該公司機師組成的香港航空機組人員協會（HKAOA）今日（9日）發表聲明，表示問題的根源，始於疫情期間管理層大幅削減機師和空中服務員，又結束國泰港龍航空，解僱1000名機師，隨後再有1000名機師辭職，相當於減少一半機師人手，就因為管理層作出一個魯莽決定，破壞了香港航空樞紐地位。
協會指出，其他競爭對手的航空公司已回復百分百運力，但國泰至今至其餘三成運力仍需最少一年時間才能恢復，指改善機師待遇以挽留人才和重聘被裁機師，才是國泰復蘇的唯一出路。
▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼
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