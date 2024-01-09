國泰取消航班｜港人倫敦返港落難30小時　斥安排混亂危機處理差

國泰航空自12月中開始取消多個航班，情況至今仍然持續。日前乘搭國泰航空由倫敦回港的乘客，今日（9日）在電台節目講述航班被取消的經過，原本一家三口提早到達機場辦理手續，順利取得登機證入禁區，但一直未有登機閘口的資訊，等到原定起飛時間不足一小時，才獲悉航班延誤但又沒講明何時可起飛，直到深夜安排入住酒店後，凌晨兩、三時才以電郵通知航班將改至當晚10時許出發。換句話說，延誤30小時才能啟程回港。

該乘客表示，在天氣沒有問題的情況下取消航班，國泰作為一間大型航空公司，對乘客的安排混亂，整個危機處理得很差，直指斥做法極不理想。

《香港01》正向國泰航空查詢事件。



乘客進入禁區一直未有登機閘口資訊

國泰乘客李小姐今日（9日）在商台節目《在晴朗的一天出發》講述日前在倫敦回港航班被取消的落難經過。她表示，一家三口準備乘坐下午4時50分起飛回港的航班，由於有4歲子女同行，加上留英已約一個月，暗示行李較多，故提早至當日上午11時已抵達希斯路機場辦理登機手續，登機證未顯示登機閘口資料，她們照常進入機場禁區，但時至下午兩三點，仍未更新登機閘口資訊，於是到禁區內的國泰櫃位查詢，職員著她們繼續等候，至下午四時多始顯示航班延誤，唯有繼續在禁區等候，結果到深夜的12點多仍未有航班啟程時間，國泰職員安排乘客入住酒店。

起飛前不足一小時方說延誤

李小姐表示，該航班七成都是香港人準備回港，都願排隊登記資料以便入住酒店。她指，當日國泰有3個航班回港，就只有她的航班延誤，她有查詢可否改航班但獲告知沒座位，結果等了12小時才取消航班。

她批評，在一間航空公司來說平常都應有經驗處理，如果一早講明航班取消，她可以有其他行程安排。

▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



+ 7

安排入住酒店 惟大褸都已寄存「唔夠衫」

雖然獲酒店「上樓」，亦在機場等候時獲派每人15英鎊（約150港元）的禁區餐飲劵，李小姐一家共有45英鎊（約450港元），但她們的行李都已寄艙不能取回，還好因為有小孩隨行，隨身行李的日用品較常人多帶一點，但紙尿片則沒準備太多，加上返港回暖，大樓都已寄存行李箱，她們赴酒店都「唔夠衫」，酒店亦沒刷牙類的用品供應。

她又指，國泰職員著乘客留意電郵會通知航班的安排時間，她擔心是一早的航班會很趕，結果到凌晨兩三點收到電郵通知，安排當晚10時多的航班回港。她們入住的酒店在上午11時便要退房，尚餘大半日的時間，唯有在機場附近行街買衫，然後自行坐車再去機場，但她之前在禁區後購買的香水等液體物品，在再次登機時需時另行寄存行李，又造成多一重不便。

斥國泰做法極不理想

李小姐批評，國泰作為一間大公司，應該有豐富經驗處理班取消的安排，況且不是天氣因素，整個危機處理都好差，直指做法極不理想。她指在場只有兩名職員安排都好亂，「發難」的是外國乘客，港人乘客就「好乖」排隊登記等候安排。

網上資料顯示 1月2日CX238航班取消

李小姐在節目中沒說明事件是哪天發生，以及航班編號。《香港01》按她的公開資訊，翻查網上資料，發現1月2日一班由倫敦希斯路機場出發的CX238航班，本應當日下午4時50分起飛，最終航班的狀態顯示為「取消」。據李小姐所言，是在當地翌晚10時多才乘坐航班回港，假設她是乘坐上述航班，則她是1月3日夜機啟程，另一網上資訊顯示，該航班所定時間為晚上10時45分，抵港時間為1月4日下午6時24分。

《香港01》正向國泰航空查詢1月2日航班CX238的取消及善後情況。