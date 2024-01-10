國泰承認低估所需機師數目　已完成航班整合　確保農曆年航班如常

國泰航空自12月中開始取消多個航班，至今仍然持續，民航處周二（9日）公布，要求國泰在1月底前提交報告作出解釋，亦敦促國泰及早通知乘客相關安排。國泰今早（10日）發聲明指，為確保農曆新年旅遊高峰期間、即2月7日至18日航班如常運作，已於1月及2月取消平均每日12班航班，相關程序已完成，並已就最新安排通知受影響顧客。



國泰營運及航空服務總裁麥皓雲在聲明提到，今次航班臨時改動不單有負顧客對國泰期望，亦遠遠不符國泰自訂的標準，因此，他現正親自率領一個工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案，以期為香港市民提供可靠而優質的服務。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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國泰：已完成航班整合並就最新安排通知受影響顧客

國泰在今早聲明指，為確保農曆新年旅遊高峰期間、即2月7日至18日航班如常運作，已於1月及2月取消平均每日12班航班，相關取消航班的程序已完成，國泰已就最新的安排通知受影響顧客。

麥皓雲承認低估聖誕和新年期所需候命機師數目並致歉

麥皓雲在聲明中就近期航班調動向受影響顧客誠摯致歉，又指在聖誕節和新年期間，國泰低估了所需的候命機師數目，而團隊一直努力尋求解決方案，盡可能減低事件對顧客帶來的影響。

麥皓雲稱，基於1月機師值勤表早於去年12月中編定，候命機師不足的問題延續至1月。為確保航務運作穩定，國泰需取消本月首兩周部份航班，其中以1月7日最多（共27班或14對航班取消），其後將陸續減少。由於部份航班的取消通知期較短，為顧客帶來種種不便，國泰深表歉意。

國泰營運及航空服務總裁麥皓雲在聲明提到，今次航班臨時改動不單有負顧客對國泰期望，亦遠遠不符國泰自訂的標準，他正親自率領一個工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案。（國泰航空網頁）

麥皓雲又指，為確保已預訂農暦新年機票顧客可按計劃順利出行，國泰亦已預先取消2月部份航班，總體而言，在1月1日至2月29日期間出行的受影響顧客，逾96%獲安排轉乘距原定起飛時間 24 小時內的替代航班，當中93% 轉乘其他國泰航班，而其餘顧客則獲安排轉乘夥伴航空公司的航班。

麥皓雲率領工作小組跟進及徹查 落實改善方案

麥皓雲稱，今次航班臨時改動不單有負顧客對國泰航空的期望，也遠遠不符國泰自訂的標準，他現正親自率領一個工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案，以期為香港市民提供可靠而優質的服務。

民航處要求國泰航空在一月底前提交報告作出解釋。（資料圖片）

雙方管理層周二會面 民航處表達高度關注

民航處周二公布，繼早前向國泰航空公司表達關注後，雙方管理層已於當日會面，再次對國泰的安排事宜，表達高度關注，並要求國泰做好人手及各項配置，以確保為乘客提供穩定可靠的服務，特別是接下來農曆新年旺季的出行需求。

民航處又指，已要求國泰航空在1月底前提交報告，解釋事件的成因、航班安排處理手法等，以防止類似事件再發生。民航處繼續密切監察國泰航空的相關安排。