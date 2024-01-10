8警涉毀露宿者家當　事主稱物品被砸爛　男警著「企定定睇」

多名警員在深水埗進行反罪惡行動時，涉嫌砸爛露宿者的家當，更襲擊和誣衊露宿者藏毒，亦有警員圖遮蓋閉路電視鏡頭，而相關行為疑遭現場閉路電視拍下。涉案6男2女警員否認妨礙司法公正、公職人員行為失當等10項罪受審，案件今（10日）在區域法院續。遇襲越南露宿者續作供稱，曾襲擊他的男警，後來又與多名男女出現在通州街公園涼亭，並問他「痛唔痛」及有否責怪他。其後，有人將露宿者的個人物品砸爛，該男警則著他「企定定睇佢哋做嘢」。



8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

涉案露宿者供稱 接受查問時 有警員「阻住講野」

露宿者阮文山今續以越南話作供，他憶述於2020年2月4日遭襲擊後，被警員帶回警署。阮其後在警署房間內接受查問，但他因太疼痛而無法回答問題，當日亦未會見過警署值日官。問及他在警署時有否將遇襲事件告知他人，阮指在接受查問時，有警員「阻住講野」，直到在救護車上才將事件告知救護員。

阮後來被送往明愛醫院，告知醫生他早前被警員襲擊。阮隨即獲安排照X光，報告顯示他胸骨受傷並有骨裂，建議他留院一晚。

涉案男警涉施襲後再到公園 問事主「痛唔痛」 有否怪責

提及2月24日下午發生的事件，阮指當時有約6至7名警員去到通州街公園涼亭，當中包括一名女子。之後，其中一名男子上前問阮「痛唔痛」。阮認出對方是早前襲擊他的攜槍警員，並回覆他：「你都打我好痛」。該男警聞言再問阮有否責怪他，阮則回覆：「無咩問題」。

阮續指，後來有 2 至 3 名男子開始不斷「揼爛」其物品，包括一些魚罐頭、米、鼓油、鹽等均被掉在地上，椅子等則被打爛未能再使用。期間，施襲攜槍警曾向阮表示：「企定定睇佢哋做嘢」。警員之後又帶阮到另一名越南露宿者「阿十」的帳幕前，並砸爛阿十的衣物及罐頭。

控方最後提問，警員砸爛兩人的物品前，有否問過他或其他人這些物品屬於何人，阮回覆沒有。

案件編號：DCCC123/2021