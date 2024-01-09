8警涉毀露宿者家當兼屈藏毒　高球棍毀食物　毆打圖蓋鏡頭被拍下

多名警員在深水埗進行反罪惡行動時，涉以高球棍等物品，砸爛露宿者的食物和家當。警方後來收到投訴後作出調查，發現有警員並涉襲擊和誣衊露宿者藏毒，亦有警員圖遮蓋閉路電視鏡頭被拍下。6男2女警員事後被捕，並被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10項罪。他們否認控罪，案件今(9日)在區域法院開審。



8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

事主在通州街公園紮帳幕露宿

控方開案陳詞指，8名被告案發時隸屬深水埗特別職務隊。涉案兩名越南藉露宿者阮文山和化名「阿十」的LE VanMuoi （已去世），在通州街公園紮起帳幕露宿，兩人的帳幕分別位處公園內的涼亭和湖邊。於2020年3月，有人代阮向警方投訴，指有警員於早前在公園內破壞露宿者的物品，警方因此作出調查。

兩名被告曾以不同方法干擾鏡頭

本案共涉兩次事件，分別發生於同年2月4和24日。就2月4日的事件，8名被告連同其他警員於傍晚時分，該公園進行反毒品行動，其中5人在涼亭調查。期間，第三和四名被告望向現場一支鏡頭。第三被告其後把一個膠袋放在腰帶，然後兩度試圖攀爬鏡頭附近的物件但不果。第四被告手持一件類似濕紙巾的白色物件 ，並用地面的水浸濕紙巾，兩度拋向鏡頭亦未能擲中。

阮被帶到涼亭後被打至肋骨骨折

同時，多名被告亦向阮調查。期間，第三被告突然猛力抓住阮的頸背 ，將阮拉至涼亭後方的 沙地位置 。第一、三和八被告對阮拳打腳踢 ，令對方感到暈眩 。約3分鐘後，阮被帶出來。控方案情續指，第二被告在阮受襲時，亦身處沙地附近。阮事後送往醫院接受治療 ，醫療報告。

事主案發時在深水埗通州街公園露宿。（資料圖片）

顯示阮右邊其中一節肋骨骨折。

此外，「阿十」當天亦在湖邊因涉管有危險藥物被捕。根據第五至七被告的警員記事冊和口供，指「阿十」被拉出帳幕後，在他的一個黑色盒內搜出涉案毒品，「阿十」其後亦被控。

第七被告曾把白色物放入黑色盒

惟涉案片段和該三名被告指稱的事件相反。控方指根據片段，第五被告直接把「阿十」從帳幕拉出來，其後多名被告把他推倒，並戴上手扣，當時其手上沒有任何物件。第七被告曾在搜查「阿十」的帳幕，之後一個連着一支飲管的玻璃瓶 。同時，第八被告搜查另一帳幕範圍的組合櫃，在抽屜發現一件白色物件，第七被告收取該白色物件後，將白色物件放入黑色圓形盒中 ，再把該盒放入一個透明膠袋。

同時，第五被告曾指向現場一支鏡頭，第八被告則拿紅色膠袋行向鏡頭，其後它被紅色袋遮蓋。

首被告用高球棍砸打毀食物及膠箱等

至於2月24日的事件，首四名被告當天進行反毒品行動。他們向阮調查期間，首被告在涼亭用棍砸打多件物件約兩分鐘 。各人之後走到湖邊，首被告再用高爾夫球棍，砸打在現場搜出的一包米 。他繼而於另一帳幕內拿出約9 罐罐頭食品，再用高爾夫球砸打罐頭食品，以及膠箱等，膠箱等打至碎裂。期間，第二被告目睹事件，但未有阻止。

各人之後再返回涼亭 ，首被告再揮動高爾夫球棍多下，花槽後方有數塊黑色碎片飛出來 。各人之後離開現場。

案件編號：DCCC123/2021