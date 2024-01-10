城巴1.14起接受WeChat Pay HK及微信錢包支付　內地客人民幣結算

電子支付在本港不斷普及。城巴宣布，將於下周日（14日）起，旗下所有專營巴士路線，包括城巴機場快線、口岸及市區巴士線等，將接受新電子支付方式。屆時香港及內地乘客，可選用WeChat Pay HK（即港幣錢包）以及微信支付（即人民幣錢包）繳付車費。



機場快線、口岸線亦可 內地客以人民幣付款

城巴表示，其電子支付系統已加入WeChat Pay HK及微信支付錢包，讓乘客繳付車費。由下周日起，將全面覆蓋旗下所有專營巴士路線，包括城巴機場快線、口岸及市區巴士線等。

屆時付款前，只需通過微信小程式搜尋「搭車碼」，香港乘客可使用 WeChat Pay HK以港幣付款，至於內地顧客則可使用微信支付，以人民幣付款。

市民到內地購物亦可使用WeChat Pay HK付款。（WeChat Pay HK提供圖片）

合資格小童長者享乘車優惠 不適用於交津

該電子支付收費器會預設為成人票價，12歲以下小童、65歲或以上合資格長者，可享有乘車優惠。乘客只需在收費器的輕觸式屏幕按鍵，再將手機的二維碼，放至收費器掃瞄，便可完成付款。

現時城巴全線車隊已提供多種電子支付方式，包括八達通、感應式信用卡、流動支付平台或交通二維碼等。

不過，要申領交通津貼的本港乘客要留意，政府只接受以八達通付款的車資去計算。