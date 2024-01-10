非洲豬瘟｜元朗豬場一頭豬染疫　株連場內逾1700隻人道毀滅

漁農自然護理署今晚（10日）公布，在元朗新田一個豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒，將安排於本周內銷毀場內全部1,700多頭豬隻，即一頭豬染疫後，逾千頭豬受牽連。漁護署亦已派員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，其中5個現時沒有豬隻，至於另外3個豬場，已為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，測試結果均為陰性。



今次的非洲豬瘟個案，是漁護署自1月3日起，為本地豬場死豬檢測後主動發現。



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涉事豬場與上月底檢測出非洲豬瘟病毒豬場相鄰

漁護署公布，本周二巡查元朗新田一個持牌豬場，並收集共32個豬隻樣本，經檢驗後發現其中一個樣本，對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。署方根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，正安排銷毀場內全部1,700多頭豬隻，銷毀行動本周內開始。

漁護署指，該豬場位於早前爆疫的元朗豬場的3公里範圍內監察區，並與上月底檢測出非洲豬瘟病毒的豬場相鄰。漁護署經初步調查，並諮詢國際獸醫專家意見後，相信有關豬場的豬隻，較早前已受非洲豬瘟病毒感染，由於潛伏期可長達19日，至今才發病。

透過新措施發現豬場染疫 證明措施有效阻斷傳播

漁護署又指，自今年1月3日起，漁護署已根據國際獸醫專家的意見，實施本地豬場死豬檢測的加強措施，要求所有本地豬場為豬隻屍體，採集鼻腔拭子樣本，交予漁護署檢測非洲豬瘟病毒，並須確定結果為陰性後，豬場方可自行安排棄置有關屍體。

漁護署認為，有關豬場的豬隻感染非洲豬瘟，正是透過新措施發現，證明措施能搶先於病毒傳播前作出防範，有效防止染疫的豬隻流出豬場外，從而阻斷病毒在本地豬場傳播。

非洲豬瘟疫情早前肆虐內地。（資料圖片）

發病豬場3公里內有3個豬場 檢測全陰性惟暫禁出豬

漁護署亦已派員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，其中5個現時沒有豬隻，至於另外3個豬場，已為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，測試結果均為陰性。為審慎起見，漁護署正暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時亦已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。

漁護署發言人指，自推出加強措施後，本地豬場出現非洲豬瘟的情況有所減緩。惟非洲豬瘟病毒的潛伏期可達19日，位於疫點3公里範圍內監察區內的其他豬場，仍有較高的爆發風險。署方會繼續密切關注該等豬場的情況，並向豬場負責人提供加強生物保安的建議。