非洲豬瘟｜初步調查疑動物屍體收集站及收集車播毒　即改收集安排

近期多個豬場爆發非洲豬瘟，環境及生態局今晚（6日）稱，根據初步調查及專家分析，目前所有爆發非洲豬瘟豬場附近的動物屍體收集站全部位於食環署同一條動物屍體收集路線，因此懷疑近月的非洲豬瘟爆發個案很有可能與動物屍體收集車及動物屍體收集站有關。



就此，食環署已徹底清潔及消毒所有相關的動物屍體收集站，並即時安排分隔高風險區、包括流浮山、新田及古洞一帶與非高風險區的動物屍體收集安排，以不同收集車輛及路線提供該兩個區域的動物屍體收集服務，務求阻斷非洲豬瘟病毒傳播。



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環境及生態局於上月30日主持跨部門緊急會議，與漁農自然護理署、環境保護署及食環署部署行動以阻斷非洲豬瘟病毒在本地豬場傳播，並邀請了國際獸醫專家參加和給予意見。

爆疫豬場附近動物屍體收集站全於同一條收集路線

環境及生態局指，根據初步調查及專家分析，目前所有爆發非洲豬瘟的豬場附近的動物屍體收集站全部位於食環署的同一條動物屍體收集路線上，因此懷疑近月的非洲豬瘟爆發個案很有可能與動物屍體收集車及動物屍體收集站有關。

即時分隔高風險區與非高風險區的動物屍體收集安排

該局指，食環署已徹底清潔及消毒所有相關的動物屍體收集站，並即時安排分隔高風險區(流浮山、新田及古洞一帶)與非高風險區的動物屍體收集安排，以不同收集車輛及收集路線提供這兩個區域的動物屍體收集服務。

另外，各部門已實施了不同的加強措施以防控非洲豬瘟，包括舉辦緊急座談會向豬農交代近月本地豬場爆發非洲豬瘟的最新情況，並講解針對性防範非洲豬瘟的生物保安及緊急應對措施，加強監察非洲豬瘟爆發個案豬場附近區域的野豬活動情況，以及加強不同環節的清潔和消毒安排，如禽畜廢物收集車、動物屍體收集車和收集站、受非洲豬瘟感染豬場的附近道路等。