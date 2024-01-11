AIA友邦嘉年華｜世界雜技團再訪港　大帳篷上演空中飛人、擲飛刀

闊別四年，世界雜技團再臨香港，由現時至今年2月25日，友邦嘉年華也會有由瑞銀集團呈獻的世界雜技團演出，環球飛車、空中飛人、飛刀投擲，各式雜技，港人也能一一欣賞。



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事隔四年，香港再有世界雜技團到訪。今年友邦嘉年華於中環海濱活動空間特設大帳篷，由現時至2月25日，均有由世界知名雜技團、及英國創意和娛樂巨頭 Gandeys Circus 製作，並從世界各地挑選頂尖雜技人才參與的世界雜技團表演。

每場表演約65分鐘，不設中場休息，包括環球飛車、空中飛人、飛刀投擲等演出項目。其中飛刀投擲，由白俄羅斯飛刀拍檔安德烈和達麗亞表演，他們將在雙人投擲表演中互相投擲刀子，這項表演也曾讓他們於《全英一叮》躋身決賽。空中飛人項目也請來亞洲國際馬戲節得獎者巴庫爾飛行團表演。

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，對能在香港重返亞洲舞台中心時，將精彩的雜技表演帶到這座城市，感非常榮幸。瑞銀投資銀行亞太區主管高橋太則提到，會向20間本地非牟利機構及慈善夥伴送出免費雜技團門票，其集團同事也會聯同有關機構提供義工服務，冀將快樂和愛傳遞給有需要人士。