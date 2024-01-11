8警涉襲擊及誣衊露宿者　事主稱被按地遭腳踢　有近乎死亡的感覺

6男2女警員涉嫌在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，砸爛露宿者的家當，並誣衊他們藏毒等罪案，今（11日）在區域法院續審。越南籍事主接受辯方盤問時稱，他扒在地上遭警員腳踢時，有近乎死亡的感覺，惟辯方卻指警員並無施襲，他們在作出拘捕時，因事主掙札，才被警員按在地上，事主否認說法，律師續指涉案的公園是毒品分銷中心，事主未有回答。

8名被告：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪

8名被告。(詳看下圖)

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被告們被指於2020年2月4日，其中第一、三及八被告襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒，另在同年2月24日，第一被告毀壞阮等人的物品，多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。

阮稱被人按頭踩背兼被踢

阮文山今接受辯方盤問時，提到2月4日的事件，當時有警員搜出一把刀，有三名警員便按著他，圖在刀上「打指紋」，阮拒絕便被打。他稱被警員襲擊時其臉部貼地，他被按著頭和踩背，他的左邊身被人用腳踢，有近乎死亡的感覺。

辯方卻指，當時沒有警員捉著阮的手放在刀上，警員也沒有施襲，警員是懷疑阮有刀，認為阮涉管有攻擊性武器而作出拘捕，阮則掙扎，警員才把他按在地上。阮否認。

辯方指阮虛構被阻投訴

阮早前供稱他被帶返警署後，沒有見到值日官，有警員阻止他將受襲一事告知他人。辯方盤問時指，阮當時兩次在警署見到值日官，指阮虛構被阻止投訴，阮再度否認說法。

指涉案公園是毒品分銷中心

阮文山又指，不知道通州街公園是辯方所指稱的毒品分銷中心。辯方律師指，阮在該公園管理販賣毒品，阮不回答此問題。辯方續稱，阮有36次進出法庭被定罪的紀錄，去年8月才就一宗販毒案到上訴庭出席聆訊。阮強調他在該案被誣告，但承認涉另一宗毒品案件，在2011年被判囚16個月。

案件編號：DCCC123/2021