高等法院明起加開保安檢查區　增三條安檢道　將設X光行李掃描機

高等法院大樓低層四樓新設的保安檢查區，明日（13日）起投入運作。司法機構發言人指，法庭使用者若從低層四樓進入大樓，可於該層接受檢查後，直接前往一樓至十四樓，而非如現時須轉往地下樓層接受檢查，認為新安排為前往低層四樓的法庭、或一樓至十四樓的法庭使用者提供更大彈性和方便。



司法機構又指，將在相關準備工作完成後，於大樓低層四樓和地下樓層使用X光行李掃描機，並擴展保安檢查至涵蓋高等法院大樓的所有法庭使用者，以加強保安措施。



高等法院大樓低層四樓新設的保安檢查區，明日（13日）起投入運作。（資料圖片）

司法機構今日（12日）宣布，新設於高等法院大樓低層四樓的保安檢查區，將於明日（13日）開始投入運作，屆時前往低層四樓的法庭或一樓至十四樓的法庭使用者，可在地下樓層的安檢通道、或低層四樓設三條安檢通道的新保安檢查區接受檢查。

低層四樓新設的保安檢查區啟用後，從該層進入大樓的人士，在同層接受檢查後，可直接前往一樓至十四樓，而非如現時須轉往地下樓層接受檢查。司法機構指，新安排為前往低層四樓的法庭、或一樓至十四樓的法庭使用者提供更大彈性和方便。

司法機構發言人說，保安檢查程序，包括接受金屬探測器探測及檢查隨身物品，旨在防止違規物品（例如刀、剪刀和液體等）被帶進法院大樓的受管制範圍。

除現有保安措施，司法機構也提到，將在相關準備工作完成後，於大樓低層四樓和地下樓層使用X光行李掃描機，並擴展保安檢查至涵蓋高等法院大樓的所有法庭使用者，進一步加強高等法院大樓的保安措施。

司法機構也提醒，由於保安檢查程序需時，法庭使用者宜提早到達高等法院大樓，尤其是在早上或午飯後的繁忙時段。

翻查資料，在2021年11月，警方曾在長沙灣郵政局截獲一封寄往西九龍裁判法院的可疑信件，司法機構也因應當時涉及可疑郵件的事件，採取四項新增措施加強法院大樓保安，包括要求郵政協助，先檢視寄往各法院大樓的郵件。