平機會推殘疾人士司法平等指引　司法機構：計劃加強支援人員培訓

平等機會委員會昨日（15日）推出《聾健司法平等：供殘疾人士、法律工作者和參與司法程序人士參考的指引》，提供與聾人和聽障人士溝通的指導原則。司法機構今日（16日）表示，一向有為患有殘疾的訴訟方、證人和法律執業者在法庭訴訟中提供多種輔助工具和服務，包括提供即時語音轉換文字服務，以及委派專業手語傳譯員等。



司法機構又表示，計劃加強為支援人員就處理涉及聾人和聽障人士的法庭案件進行培訓，並在適當情況下安排他們參與有關平等機會的講座或研討會。司法機構亦會繼續因應殘疾人士的需要和關注，檢視各種支援安排，以適時作出改善，過程中亦會參考平機會的相關指引和建議。



聾健司法平等指引摘要：



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司法機構今日表示，一直致力讓所有人士，包括殘疾人士，可在平等的情況下參與法庭程序；亦因應聾人和聽障人士參與法庭程序時的各種需要，採取適切的措施和安排。司法機構又強調，在不影響司法公義下，一向有為患有殘疾人士提供多種輔助工具和服務，當中為聾人和聽障人士提供的輔助工具和服務包括紅外綫耳機和語音助聽器、委派專業手語傳譯員等。

司法機構又指，一直以來個別主審法官或司法人員會就每宗案件所需的支持和協助給予特別指示，以協助患有殘疾的法庭使用者參與法庭程序。為利便法庭考慮向患有殘疾的訴訟方、證人和法律執業者提供合理和適切的援助和協助，相關人士可填妥有關申請表並盡快於知悉須出席聆訊的法院和日期等資料之後，交予相關的法院登記處。

司法機構表示，計劃加強為支援人員就處理涉及聾人和聽障人士的法庭案件進行培訓。（資料圖片）

備存名單有15名手語傳譯員

每年需手語傳譯服務約100宗

至於手語傳譯服務方面，司法機構指會在法庭程序為有需要的證人或任何一方安排手語傳譯服務。自去年年底額外加入手語傳譯員後，現時司法機構政務處備存的名單中共有15名手語傳譯員，而在過去五年，需要使用手語傳譯服務的司法程序為數不多，每年平均約100宗。司法機構強調，會繼續留意情況，適時吸納符合相關要求的手語傳譯員。

司法機構又指，計劃加強為支援人員就處理涉及聾人和聽障人士的法庭案件進行培訓，並在適當情況下安排他們參與有關平等機會的講座或研討會。司法機構又會繼續因應殘疾人士，包括與聾人和聽障人士的需要和關注，檢視各種支援安排，以適時作出改善。