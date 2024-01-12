深圳Costco｜山姆熱潮未冷港旅團朝聖　港人：取經後到Costco比併

山姆勁敵Costco（開市客）在深圳首間門市今日（12日）正式開幕，吸引逾萬人去率先朝聖，搶去山姆超市不少風頭。不過，記者在山姆前海旗艦店，發現中午仍有多個香港旅行團來「掃貨」，不少人因Costco熱潮而先來山姆團「探路」，擇日再戰Costco比併，反而更帶旺山姆生意，熱潮未冷。



大批香港旅行團團友購物後，到山姆服務台排隊輪候寄運貨品。（譚皚璧攝）

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港人續「佔領」山姆 搶光巨型奶龍與劣評烤雞

記者今日（12日）中午到山姆前海旗艦店，發現場內人流雖不及今日開幕的Costco，但每一區都有多人在推着購物車「掃貨」，大部分都是香港人，幾乎每個角落都聽到廣東話，包括有「領華旅遊社」及「美味假期」數個香港旅行團。

記者發現港人大多購買一箱箱的熱門食品、士多啤梨等新鮮蔬果，亦有較香港便宜的廁紙和面紙等日用品，更有多人搶購價值39.8元人民幣的烤雞。雖然近日有不少港人在網上表示中伏，指山姆的烤雞「又乾又柴」很難吃，但記者在熟食區見到烤雞早已被掃光。另外，Costco的「吉祥物」巨型勞蘇熊公仔被搶清光，其勁敵山姆的巨型奶龍公仔，亦是多人的搶購目標，貨架已丟空。

旅行社：熱潮未冷 港人「先山姆、後Costco」再比併

有不願上鏡的「領華」領隊透露，該公司今日都有辦Costco首日團帶團友往率先朝聖，反應不俗，但山姆的熱潮仍未冷卻，就好像今日該公司共有3團逾120人來山姆前海店，接着的星期日「領華」將有8個旅行團來「掃貨」。

她解釋，雖然山姆熱潮已持續多時，但仍有很多香港人從未來過，加上Costco新開業的宣傳催谷，過去未曾到訪的港人見Costco人潮逼爆，可能會先選擇參加山姆團「探路」，看看是否值得來掃貨，繼而再到Costco比較，這樣反而更加帶旺山姆的生意。

接近下午3時，各旅行團差不多要回程，大批滿載而歸的團友到服務台輪候寄運貨品，有數十人大排長龍。

港人黃太買了多件食品，覺得整體較香港便宜，例如一盒冷凍甜蝦賣約百元人民幣，同等級數的甜蝦在港賣貴一倍。（譚皚璧攝）

其中一對姓黃港人夫婦參加「領華」旅行團，今次是首度來「山姆」朝聖，他們稱早已聽聞山姆超市貨品「平靚正」，而且貨品種類較香港超市多，在多名街坊推介下，加上黃太知悉深圳Costco將開幕，所以先來山姆取經。他們更覺得參加旅行團很划算，除了有行程和食宿，還包送一年山姆會籍。

黃先生與黃太今次專程先來山姆取經，發覺山姆果然名不虛傳，決定會參加Costco團比較一下兩大超市。（譚皚璧攝）

港人黃太買了多件食品，覺得整體較香港便宜。（譚皚璧攝）

至於貨品方面，有豐富買餸經驗的黃太坦言「的確便宜」，例如她買了一盒冷凍甜蝦只需約百元人民幣，在香港同等級數的甜蝦應要索價多一倍。另外，她亦買了一盒士多啤梨和一些有機菜，都比香港便宜。

另一對姓孫港人夫婦則與兩名子女來「家庭遊」，他們都是首次來山姆，特地事先在網上「做功課」鎖定要買價值269元人民幣的巨型奶龍公仔，幸好給他們搶到最後一隻。他們亦買了一箱杯麵和其他食品、飲品，購物車堆滿貨品，共花了1,100多元人民幣。其中孫太覺得山姆的食品價錢的確較香港便宜一點，他們亦在網上知悉Costco已開幕，決定會擇日轉戰Costco。

2）孫太與孫先生今次首度來山姆，逛了不久已買了滿車食品，其同行女兒更搶到最後一隻奶龍公仔，會自行捧過關回家。（譚皚璧攝）

不過，孫太一家瘋狂購物一輪後，原準備在山姆寄運貨品到內地集運倉，再轉寄到香港家中，但他們查詢過後，才驚覺運費高達數百元人民幣，尤其該隻奶龍公仔的運費最貴，最終他們決定買多一個行李篋自行打包回家，並由女兒負責捧着巨型奶龍過關回去。