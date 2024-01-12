聖羅撒書院更新筆記應用程式　近百學生筆記遭清空　須延期考試

中小學「自攜裝置」（BYOD）政策下，學生可使用平板電腦上課和學習。網上有社交平台流傳，有中學為全校更新筆記應用程式「Goodnotes」時，刪走學生的個人筆記。沙田聖羅撒書院回覆《明報》查詢證實，於周一更新程式時出現技術困難及人為失誤，初步估計近100人受影響，涉及三個年級的學生，由於正舉行中期考試，考慮到維持考試的公平性，決定將考試延期。



網上有社交平台流傳，有中學為全校更新筆記應用程式「Goodnotes」時，刪走學生的個人筆記。（「名校Secrets 2.0」Facebook截圖）

網上社交平台「名校Secrets 2.0」發帖文指，一間沙田女校更新筆記應用程式至GoodNotes 6時，刪走三級學生舊系統內的個人筆記。帖文指，校方於開考前十分鐘才公布即時延後考試。

聖羅撒書院回覆《明報》查詢指，由於筆記系統需升級，以讓學生免費用GoodNotes，技術部於周一（8日）更新，因技術困難及人為失誤遺失學生原有資料。

校方指，事發後立即檢查系統嘗試修復，並聯絡供應商尋求協助，亦召開緊急會議評估。校方稱為減低對學生學習影響，教師利用網上學習平台重新發布筆記。

校方續指，於翌日在早會向受影響級別學生交代考試延期，當時已聆意學生的聲音。班主任亦逐一致電家長，關心學生的學習和情緒。該校稱，一向重視學生學習及需要，會全面檢視事件，以防再次發生。

教育局：已接獲學校通報

教育局回覆指，早前已接獲學校通報有關事件，得悉學校已就事件作出跟進，並展開調查。局方稱，會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供適切支援及建議。