國泰首批內地空服員首飛　港客粵語考起南京空少：索毛氈聽成毛巾

國泰航空去年起在內地招聘空中服務員，目標2025年聘用逾1,500名內地空服員，佔整體空服員15%。至今已招聘逾100名內地空服員，首批已完成為期七星期訓練，陸續投入服務，國泰指每個航班空服團隊配備可操廣東話、普通話及英語的空服員，故未要求內地空服員要學廣東話。



在求學時期已對本港國泰航空有特別感情的吳先生（Harry）是來自南京，把今次內地招聘計劃，終於一賞所願，本月已展開他的「首飛」之旅。他早前在飛往吉隆坡的航班當值時，有香港乘客要求要「毛氈」，但因讀音似普通話「毛巾」，幸好向乘客再三確認後才未造成誤會，笑言會努力學廣東話。



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8月接獲2000人申請 100人受聘

國泰去年8月首次在內地舉行大型空服員招聘活動，接獲逾2,000份申請，並在深圳面試約600名申請人，最終聘請了逾100人，取錄者會以香港為工作基地，新入職每月總收入可達1.7萬至2萬元。國泰指，首批內地空服員已完成為期七星期培訓，當中頭16日為緊急及安全訓練，其餘為服務技巧訓練。首批內地空服員完成培訓及課程考核後，已陸續登上客機服務。

南京空少澳洲大學畢業 曾向國泰自薦惟當時不聘內地空服員

新晉的內地空少吳先生是南京人，2017年畢業於澳洲一間大學的會計系，畢業後曾在歐洲一間航空公司任職空少達4年。他表示，在澳洲布里斯本求學時，因內地無直航機飛當地，時常要在香港轉飛國泰航班，故對國泰有獨特感情，又指當時空姐親切服務、醒目的紅色制服也令他印象深刻。

吳表示，他在畢業後更曾向國泰自薦，可惜當時不聘用內地空服員，故如今有機會便毫不猶疑投考。他稱本月8日已「首飛」，在往吉隆坡航班中工作，期間有香港女乘客用廣東話要求要「毛氈」（mou4zin1），但因讀音似普通話「毛巾」(ｍáojīn)，初時誤會是毛巾，幸好再三確認後，才未造成誤會。他笑指借此契機會努力學廣東話，現時只懂「hea」、「大家好」等簡單對話。

談及去年國泰空服員涉歧視非英語乘客，吳先生稱屬非常偶然的事件，指國泰培訓非常完善，明白內地及香港文化或存差異性，「也有教我們對不同語言的旅客，也要提供同樣的服務，我覺得我們加入可更加好解決問題，提供普通話優質服務。」

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目標2025年有一萬名空服員 料內地佔15%

蘇小姐（Lareina）則在加拿大一間大學修心理學畢業後，即投身國泰。她稱因十分喜歡旅行，畢業後毫不猶疑加入國泰，首班航班會飛日本。除普通話及英文外，來自廣州的她更可說流利廣東話，以前也經常到香港遊玩，指國泰較近其家鄉，公司的包容性、國際性十分吸引，故打算在此工作至退休。

國泰服務董事吳潔文表示，聘請內地空服員與在港招聘準則一致，也未有要求內地空服員必須學會廣東話，強調航班中會有能說不同語言的空服員，可互補發揮多元化團體精神。她稱現時國泰空服員人手足夠，但仍續有招聘計劃，目標2025年會有一萬名空服員，其中15%、即1,500人為內地空服員，屆時內地空服員將成為香港之後第二大的來源地。

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培訓包括處理緊急突發情況

吳潔文又稱，有信心可達到招聘目的，本月會分別到北京及廣州辦招聘會，也積極到民航學校招聘，而去年全年共聘請1,000名空服員，相信今年會更多。

獲聘用的空中服務員，不論本地、內地還是其他國家，均須參加為期七星期的訓練，其中頭16日為緊急及安全訓練及考核，包括要在離地4米的緊急滑梯上撤離，以及一些突發情景訓練等，該些考核每年一次，設有一次補考。其餘日子則為服務技巧訓練，包括乘客處理、模擬場景練習等。

國泰表示，內地員工會直接與國泰航空總部簽署僱傭合約，國泰會協助內地員工提交和辦理在港就業的工作簽證，經入境處審核與批准後，方可簽訂合約。

入職要求：



1、年滿 18 歲

2、高中及以上學歷

3、具備流利的普通話、英文會話及閱讀能力，具備第三外語能力者優先

4、伸手可觸及高度最少208厘米，以及通過職前體檢

5、成功通過入職前背景調查（包括犯罪記錄調查）

6、具備航空、酒店或服務行業經驗的申請者將獲優先考慮

7、提供新冠疫苗接種證明

