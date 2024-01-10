航空準時率｜HK Express香港快運成廉航「亞一」　國泰排亞太第十

航空數據分析公司Cirium公布2023年航空準點表現（ON-TIME PERFORMANCE,OTP）排名，近日發生短時間內取消多班航班風波的國泰航空，2023年的準點率為76.32%，在亞太區只剛好打進十大，排名在菲律賓航空及越南航空之後，全日空（ANA）及日本航空（JAL）則包辦亞太地區首兩位。廉航方面，國泰全資附屬公司香港快運（HK Express）在廉航類別表現優秀，排名全球第三、亞洲第一，準點率達85.23%。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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Cirium公布2023年航空準點表現報告，近日因機師人手短缺，導致多班航班取消的國泰航空，在今次報告中排名亞太地區第10位，準點率為76.32%，排名在嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）、菲律賓航空及越南航空等之後。

全日空、日本航空及泰國亞洲航空排亞太地區頭三位

根據亞太地區排名，前三位是日本全日空、日本航空及泰國亞洲航空（Thai AirAsia），其準點率介乎82.52%至82.75%，第4至9位則是印度廉價航空靛藍航空（Indigo）、紐西蘭航空、嘉魯達印尼航空 、新加坡航空、菲律賓航空及越南航空。

哥倫比亞航空全球「最準時」

至於在全球排名方面，頭三位是哥倫比亞航空（SA AVIANCA）、藍色巴西航空（Azu Airlines）及卡塔爾航空（Qatar Airways）。亞太地區排名前兩位的全日空及日本航空，則排名全球第7及第8位。

至於廉航類別方面，香港快運表現優秀，排行全球第三、亞洲第一，其準點率達到85.23%，僅次南非薩法航空（Safair）及藍色巴西航空。

香港快運準點率在全球廉航排名第三、亞洲第一。（快運提供）

Cirium表示，廉航不止為乘客提供較實惠票價外，更可達到其高營業利潤，也不時躋身最佳表現航空公司當中，其準時率讓乘客滿意、高效的飛機利用率是廉航核心優勢。機構特別讚賞包括快運在內排名前三的廉航公司，指不止做到廉航優勢，更經常超越許多傳統航空公司，最大限度提高飛機利用率及減少航班延誤帶來的昂貴成本。

香港快運行政總裁毛潔瓊：排名肯定了全體員工努力不懈

香港快運行政總裁毛潔瓊表示，排名肯定了全體員工努力不懈，確保航班安全、準時運營的努力，未來會繼續提供高效卓越服務，確保顧客以相宜價格享受安全可靠的航班服務，並準時抵達目的地展開難忘旅程。

另外，排名同時列出全球二十大準時起飛機場，香港國際機場不入榜，前三名分別是美國明尼阿波利斯－聖保羅國際機場、印度拉吉夫·甘地國際機場及印度班加羅爾國際機場；早前發生撞機意外的日本羽田機場則排全球第8位。