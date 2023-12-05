國泰21見習機師畢業　前港龍「半訓」機師兜轉5年以最佳成績圓夢

一場新冠肺炎打斷了周碩輝的機師夢。他於2018年底已獲國泰港龍取錄為見習機師，當年更已接受了超過一半的培訓，惟無奈遇上疫情被迫暫停受訓，之後國泰決定結束港龍，海外訓練學院倒閉，機師夢畫上休止符。



國泰航空首屆共21名見習機師（cadet）今日（5日）舉行畢業禮，獲頒象徵成為機師的飛翼襟章，當中一人就是周碩輝，他更獲最佳學員獎獎盃。去年國泰重啟機師課程，周碩輝再獲得受訓機會，當時一度猶豫是否要放棄穩定工作重拾學生身份，但當刻想到：「如果我自己放棄最後一次有得飛嘅機會，我一定會好後悔。」最終經歷五年的波折，終圓機師夢。



+ 17

到外國接受飛行訓練約一年

國泰去年重啟見習機師培訓計劃，並與理大合作推出新的綜合課程計劃，將原本於外國上課的理論課程，改於香港授課，之後再到外國接受飛行訓練，歷時55至60周。

首班綜合課程計劃有24名學生，2022年3月開始授課，最終21人畢業，今日於國泰城舉行畢業禮。至於未能畢業的三名學生，國泰沒有透露原因。

周碩輝兜轉5年，終以最佳學員的成績畢業，可以成為機師。（鄭子峰攝）

第二度投考港龍見習機師獲取錄 培訓到一半時公司結業

畢業生逐一上台獲頒證書，以及領取象徵成為機師的飛翼襟章。其中周碩輝成為最佳學員，獲頒獎盃，全場熱烈鼓掌。

成為最佳學員並非偶然，周碩輝的航空夢始終大學期間，參與航空活動課程後產生興趣。在第二次投考國泰港龍見習機師計劃後，他於2018年12月獲取錄，正式追逐機師夢受訓。

以為是夢想的開始，卻在畢業之前，遇上突如其來的新冠疫情，全球陸續封關，培訓無奈暫停。禍不單行的是，2020年10月港龍結業，原本接受培訓的海外學校亦倒閉，機師夢唯有畫上休止符。

「落地」任職時裝採購員 棄穩定生活因不想後悔

見習機師折翼，而且未完成全部培訓，未有資格駕駛民航飛機。周碩輝於一間零售商成為時裝採購員，生活逐漸穩定，工作上亦愉快。不過某天，國泰突然給予受訓機會，可重新參與培訓計劃。

周碩輝坦言，當時生活已穩定，猶豫是否繼續逐夢，期間有朋友問到「十年後如果有人問你，你會後悔有得返去（培訓）而無返去，跟住其他朋友喺度飛緊；定係會後悔有啲咩事又再停咗啦，跟住你返嚟做（原本的工作）？邊樣嘢會唔開心啲？」

周碩輝想到：「如果我自己放棄最後一次有得飛嘅機會，我一定會好後悔。」結果，他重回跑道，並以最佳學員成績畢業圓滿，笑言：「對得住自己，對得家人咁多年嚟嘅支持」。

女見習機師陳梓盈表示，訓練學校靠近美軍空軍基地，與空軍對話成為日常。（鄭子峰攝）

女見習機師因曾上飛行服務隊直昇機而產生興趣

另一位畢業學員陳梓盈為班中屬少數的女性，同樣曾獲港龍見習機師計劃取錄，但未開始受訓計劃就告終。

去年受訪時，她提到年輕時曾登上政府飛行服務隊的「超級美洲豹」直昇機，從而對航空產生興趣。今次飛行訓練，同樣令她大開眼界。她笑言，訓練場地靠近美軍空軍基地，與空軍對話成為日常，有時受訓期間更有美軍戰機毗鄰飛過。

國泰航空副首席機長（波音機隊） 陳沛龍表示，國泰今明兩年內會合共招聘800名見習機師，現時招聘了400多名。（鄭子峰攝）

國泰今明兩年招聘800名見習機師 不再只限港人

國泰航空副首席機長（波音機隊） 陳沛龍表示，國泰今明兩年內會合共招聘800名見習機師，現時招聘了400多名，進度符合預期。

現時的見習機師招聘，擴展至內地人，不再只招聘港人，陳沛龍認為不會影響港人機會，強調只要條件合適都會聘用，強調香港與內地的聘用標準一致，現時由於需要更多機師，因此擴大招聘範圍，不再只是港人。

陳沛龍又提到，報考見習機師並不一定需要航空工程背景，其實亦有音樂系畢業生做機師；周碩輝則是港大美國研究文學士畢業。他重申只要條件合適，背景並非問題。