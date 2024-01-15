清潔散工婦申職津搞足4個月　報社協會址作通訊被問是否擁業權

為了紓緩跨代貧窮，鼓勵自力更生，政府推出「在職家庭津貼（職津）計劃」，有六旬清潔散工去年8月提出申請，惟至少三次被職津辦要求補交文件，如租單已有住所街號，職員卻要她補回大廈名稱；報用深水埗協助基層的社區組織協會（簡稱SoCO）會址作通訊地址，卻被問是否擁業權。



社協12月中電郵予勞工及福利局投訴，指申請人受到不公平對待。職津辦職員終在去年12月尾聯絡申請人，教她只要補交一份自述文件即可重啟及獲批津貼。協助申請社工說：「我覺得佢（職津辦）唔知人民在過怎樣的生活，不斷地提出不合理的文書要求。」



職津辦表示，過去5個年度共發現191宗騙取津貼個案，會因應個案實際情況，要求申請人解釋或提供補充資料，以確定申請資料的真確性、申請人符合申請資格及其應獲發的職津金額，從而確保公帑運用得宜。



一位61歲女士申請職津時，職津辧多次要求補交非必要文件，交件來往長達４個月，職津辧仍未開始處理申請。（歐嘉樂攝）

職津辦3度要求補交文件 租單已有住所街號 被要求補回大廈名稱

李女士今年61歲，是內地新移民，不太聽懂廣東話。由於患有淋巴瘤，身體較常不適，感冒亦需長時間才能康復，因此只能做散工。她現時做清潔散工，每月工作約180小時，每月收入為9,000元，去年10月前住在深水埗月租4,800元的板間房，每兩個月要回鄉看醫生，藥費大約2,000元。

李女士去年在社協幫助下申請公屋，約8月初時又透過社協申請職津，希望每月能收到1,200元的津貼。在職家庭及學生資助事務處約在8月尾首次要求補交文件，其後在9月分別兩次要求補交資料，她認為是不必要文件，例如提交的租單已寫上居所的街道號碼，但被要求補回大廈名稱。

61歲的李女士由於有淋巴瘤，身體較常不適，因此只能做散工，在深水埗租住板間房。（歐嘉樂攝）

社協活動助理引述職津辦職員：按章辦事

由於當時李女士住在板間房不方便收信，因而在通訊地址填了社區組織協會的地址，卻被要求說明地址詳情、是否擁有業權等。職津辧同時要求李女士補回藍卡（輪候公屋中的證明）、暫准離婚令（可以顯示法庭頒布撫養權及贍養費）、工人註冊證（在地盤工作需持有工人註冊證）、每月工作地點等交件。

社協活動助理劉紫荊一直協助李女士申請，多翻與職津辦的職員溝通，當劉姑娘質問職津辧為何提出不合理的要求時，對方卻解釋是按章辦事，「我覺得佢唔知人民在過怎樣的生活，不斷地提出不合理的文書要求。」

吳衞東：職津辦係扶貧定用好多方法去留難人？

社協幹事吳衞東認為事件極為不合理，因此在12月中電郵予勞工及福利局投訴，指申請人受到不公平對待。終於在去年12月尾，職津辦聯絡李女士，教她只要補交一份自述文件即可重啟及獲批津貼，更在12月28日到李女士居住的大廈大堂收取該文件。

吳衞東表示，本身填申請表時，尾頁已簽署確認提交文件均為屬實，不明職津辦需要多次提出確認，「在職津貼係扶助一個弱勢，職津辦係扶貧定用好多方法去留難人？」吳衞東表示，以往協助申請職津時甚少遇到相似情況，多數補回一次文件即可申請成功，今次申請卻多次要求提交不必要文件，更要申請人確認前夫並沒有給予膽養費、通訊地址並沒有業權，「呢個係咪刑事案嚟案？我哋覺得係侮辱性追查。你覺得佢係假離婚？你覺得呢個物業（社協會址）係佢？」

社協幹事吳衞東認為事件極為不合理，因此在12月中電郵予勞工及福利局投訴。（資料圖片）

職津辦：過去5年共發現191宗騙取津貼個案

根據《香港貧窮情況報告2020年》，2020年在職貧窮家庭人口多達80.5萬人涉及逾23.8萬戶，惟2020/21年度申領津貼人數只有23.5萬人、即7.1萬個住戶，佔整體在職貧窮人口約三成，職津申請成功率高達9成。

職津辦回覆指，在2018-19至2022-23年度期間，共有191宗申請個案涉嫌故意作出虛假陳述、虛報或隱瞞資料以騙取津貼。職津辦表示，會因應個案實際情況，要求申請人解釋或提供補充資料，以確定申請資料的真確性、申請人符合申請資格及其應獲發的職津金額，從而確保公帑運用得宜。

職津辦表示，考慮到部分申請人（尤其自僱或從事散工人士）可能有實際困難提供工作時數或工作入息等證明文件，職津辦會考慮接納申請人的書面自述聲明。