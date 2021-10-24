職津計劃活躍戶升1倍至近21萬人　羅致光：第三大有效扶貧政策

在職家庭津貼辦事處，今年8月分階段加強在職家庭津貼計劃（職津計劃）的網上申請服務。勞工及福利局局長羅致光今日（24日）在網誌稱，截至上月底，職津計劃約有61 800個活躍住戶、涉及接近21萬人，較前低津計劃增加超過一倍。他指，2021-22年度職津計劃的預算經常開支約為19.8億元，前低津計劃的約三倍。
羅致光稱，職津計劃根據多勞多得原則，按工時提供津貼金額，鼓勵自力更生，同時向職津住戶內每名合資格兒童及青少年發放兒童津貼，紓緩跨代貧窮，因此呼籲符合申請資格的市民盡快提交職津申請。
經網上遞交申請數目升至2成半
羅致光稱，在職家庭津貼計劃在上個財政年度，共接獲超過13.5萬宗申請，較2017至18年度改善措施前的「低收入在職津貼」增加超過一倍。到上月底，職津計劃約有6.18萬個「活躍住戶」，涉及近21萬人，同樣較低津計劃增加超過一倍。他指，以恆常現金福利計算，職津是繼綜援及長者生活津貼後，第三大有效扶貧政策。
他又指，8月起加強職津計劃網上申請服務，讓申請人經「智方便」獲得電子預填表格。加強服務後，經網上遞交申請數目倍增佔總申請百分比，由以往低於1成升至2成半。
繼續加強電子化 12月推可提出覆核申請新功能
他透露，稍後職津處推出新服務繼續加強電子化服務，包括在12月推出第二期新功能，方便申請人撤回已提交的申請、更改已提交的資料，以及提出覆核／上訴申請等；又會設立網上預約系統，讓巿民預約櫃枱服務，少數族裔人士也可透過系統要求在會面時提供翻譯服務；同時推出網上聊天機器人服務，全天候回覆市民及申請人就職津計劃及申請進度的查詢。
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