社聯研究揭逾半合資格劏房戶無申綜援、職津　七成人處於貧窮線下

不少劏房戶生活水深火熱。不過，社聯一項研究發現，在合資格領取綜援及職津的受訪劏房戶中，有約一半人卻無申請，推算全港分別有逾兩萬戶劏房戶合資格而無申領綜援及職津，他們的家庭收入比有申領的家庭平均少了3,199元，最嚴重的甚至少逾1.4萬元。

社聯表示，不少住戶表示不知道相關制度，亦有人以為自己不合資格及不清楚資訊，更有部分表示沒有需要。他們形容情況嚴重，即現時有一半合資格人士都沒有受惠，「似乎符合唔到政府原本設計制度嘅目標。」



社聯發現，在合資格的劏房戶中，分別有50.6及52.7%沒有申請綜援及職津。（社聯提供）

社聯在去年6月1日至12月21日期間，透過全港57間為劏房家庭提供服務的社會服務單位，以問卷調查形式訪問劏房住戶，共收回1,389份問卷。

社聯指，受訪住戶成員失業率高達18.6%，較全港同期失業率的4.5%高。另外，受訪住戶每月總收入只得12,500元，但全港中位數卻有26,500元。

逾半合資格劏房戶無申綜援或職津 收入差距最多逾1.4萬元

社聯表示，在受訪住戶中，分別有46.3%及58.6%人合資格領綜援及職津。然而，在合資格的住戶中，卻有50.6%及52.7%人並無申請上述兩項社會保障，當中不少人以為自己不合資格申請，分別有3成及2成人，更有24.6%人表示無聽過職津，甚至有人擔心社會標籤。

調查又指，只得24.2%受訪者聽過所有社會保障制度，更有7.7%人表示無聽過任何社會保障，包括綜援、職津、高齡津貼、傷殘津貼等，「見到相當多人有經濟壓力，但從未聽過有關制度。」

社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平坦言情況嚴重，「估唔到有咁多。」黃認為，政府當初設計福利政策時，理應希望可幫助有需要人士，但現時有一半合資格人士都沒有受惠，「似乎符合唔到政府原本設計制度嘅目標。」

社聯估計，在合資格住戶下，相對申取綜援及職津，平均每個家庭的收入會減少3,199元，而最嚴重的個案甚至減少了14,329元。他們按全港劏房住戶推算，估計分別有20,065及26,450名劏房戶即使合資格亦無申請綜援及職津。社聯主任(政策研究及倡議)嚴祉琦指出，今次研究只集中訪問在過去一個月的入息低於全港住戶入息中位數75%的住戶，故相信已低估了實際情況。

社聯估算，合資格住戶在沒有申領綜援或職津的情況下，家庭收入平均數會比申取後少了3,199元。（資料圖片）

無領綜援約7成人處於貧窮線下 近四成人曾借貸

調查亦指出，在最近半年，合資格而無領取綜援、職津的劏房戶中，分別有9成及8成人都表示一家有經濟壓力，更有分別73.4%及34.1%的人處於貧窮線之下，社聯形容：「呢班人雖然貧窮，但卻無領取保障。」而在沒有收入下，無領取綜援或職津人士的儲蓄，只可應付1個月及2個月生活。

在面對經濟困境，研究亦發現，不少合資格而無申領綜援或職津的劏房戶都需借錢應對。調查結果顯示，在過去一年，分別38.1%及26.8%人曾借貸，大部份人都因失業或開工不足，或要應付日常生活開支。嚴祉琦亦指，不少人要刻意壓低生活開支，例如要待至街市關門前才買「減價菜」，「有啲人年紀大、身體有問題，即使未必適合返工，都要出嚟做嘢。」

社聯總主任(政策研究及倡議)黃和平（左）、主任(政策研究及倡議)嚴祉琦（右）。（社聯提供）

應增加社會福利資訊傳播渠道

黃和平指出，不少劏房戶缺乏社交網絡，且對社會保障制度認知甚少，故建議在劏房密集的社區提供支援服務，例如以上門形式提供資訊等。另外，政府亦應改善社會福利資訊的傳播渠道及透明度，例如發展辨識潛在受助人數據庫，向他們發放自動通知，又指有關設計在海外普遍。

黃又建議，政府增加過渡性房屋，並應在項目中加強社會服務元素。至於已實施的劏房租管制，他提議政府應同時設立起始租金，以避免業主在起租時刻意調高租金。