國泰降參加機長培訓飛行時數要求　資方：確保短途副機師合理獲選

國泰航空因機師人手不足，《香港01》獲悉，國泰早前調整副機長參加晉升機長培訓課程要求，由原來須4,000小時飛行時間減25%至3,000小時，以增加機長人手供應。



國泰航空航務部飛行總經理白恩斯今日（14日）確認，民航處已於去年11月接納新措施，副機師若具備超過3,000小時飛行經驗，並最少執飛500個飛行航段，以確保經常飛短途的副機師，能在合理時間內有機會獲選接受機長訓練。



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國泰航空航務部飛行總經理白恩斯表示，國泰航空為具豐富經驗的副機長引入參與機長晉升培訓課程評估和選拔的另一個途徑，有關建議已經提交民航處，並在2023年11月獲接納。

國泰保留最少執飛500個飛行航段要求

他指出，原有的4,000小時飛行經驗要求未有改變，然而，因應短途航班機師每年執飛較多航段，累積飛行經驗的方法有所不同，遂引入另一個途徑，即副機師若具備超過3,000小時飛行經驗，並最少執飛500個飛行航段，亦能符合要求，以確保經常執飛短途航班的資深副機師，亦能在合理時間內獲機會被挑選接受機長訓練。

短途機師具升降經驗 惟須時滿足飛行時數

他舉例指，短途航班機師只需飛行225小時便能累積約75次升降經驗。相反，長途航班的機師一般需要飛行接近900小時才能累積相同次數的升降經驗。駕駛廣體客機的機師主要執飛飛行時間較長的航班，更有可能在完成500個航段前已滿足執飛4000小時的要求。相反，執飛短途航班的機師較長途航班機師需要多兩年以上時間才能滿足原有的飛行時數要求。

白恩斯又提到，香港航空機組人員協會（HKAOA）並沒有參與是次機長培訓課程要求的改動，亦不了解改動背後的原因或時間表，是次改動過程已歷時數月，並早於假期出行高峰期的航班整合前已經開始。

他強調，國泰航空機長晉升培訓課程內容維持不變，相信課程是業內最嚴格的課程之一，所有被挑選接受晉升培訓的機師，在成為機長前均經過嚴格的訓練和測試。

民航處：飛行時數要求僅是成為機長其中一個要求

民航處表示，本地航空公司需按照法例提交營運及訓練手冊給民航處，國泰有關更新在去年11月已獲民航處接納。處方指出，有關修訂是國泰對機師獲挑選接受機長培訓的飛行時數要求，國際上並沒有統一要求，而飛行時數要求僅是成為機長的其中一個要求；航空公司一般還在其營運及訓練手冊中要求候選機長在特定飛機型號上擁有相關經驗，並通過候選機長遴選，完成培訓計劃，並通過相關評估和考核等。