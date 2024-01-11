國泰｜林紹波認取消航班通知期短其後已加快　將確保新春運作正常

國泰航空去年12月中起持續有航取消，惹來不少旅客不滿。國泰集團行政總裁林紹波今（11日）出席活動後見記者時解釋，在12月至1月中在編更時低估候命機師數目，以致真正運作不足應付流感高峰期影響，故因而要取消部份航班。至於在一月中至二月底期間，為確保農曆新年出行高峰朔（即年廿八至年初九）航班可正式運作，亦已取消每日12班航班，以增加機師數目確保農曆年正常運作。



林紹波又指，對受影響的旅客表達深切歉意，明白乘客對國泰因此事感失望，已責成營運及航空服務總裁去帶領工作小組去檢討事件，並進行徹底的改善。已責成營運及航空服務總裁去帶領工作小組去檢討事件，並進行徹底的改善。



1.7及1.8取消航班數最多 已加人手回應乘客查詢

國泰集團行政總裁林紹波今日就連日國泰取消航班解釋，指國泰在12月至1月中在編更時低估候命機師數目，以致真正運作不足應付流感高峰期影響，故因而要取消部份航班。他提到，當中以1月7日及8日取消航班最為多，當中1月7日當日就取消了27班航班，而通知的時間亦較短，但隨後日子的通知時間已經有增加，「至少都有幾日，甚至幾個禮拜」，而團隊亦已增加人手應付，更快回應客乘客查詢。

至於取消航班準則，他指因想將對旅客影響減到最低，所以取消的大多是短途航班，而同時相關航班每日有多於一班的班次，「放喺前後班次到，令到對旅客嘅影響減到最低。」

被問到為何國泰在發現相關情況後仍未有即時改善人手，他解釋，由於公司是以每月會出更表給前線機組人員，12月更表在11月中時已出，而到聖誕節才發現候命機師不足以抵銷流感高峰期告假的機師，故即使12月底已到問題，問題仍延伸至1月。

至於在1月中至2月底期間，他表示，為確保農曆新年出行高峰朔（即年廿八至年初九）航班可正式運作，已取消每日12班航班以增加機師數目確保農曆年正常運作。

會汲取教訓已責成營運服務總裁帶領工作小組檢討事件

他又指，近日航班穩定及正常，未來會肯定有足夠機師保持運作，對受影響的旅客表達深切歉意，明白乘客對國泰因此事感失望，會汲取教訓。他補充，已責成營運及航空服務總裁去帶領工作小組去檢討事件，並進行徹底的改善。