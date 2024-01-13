國泰取消航班｜減參加機長培訓要求時數25%　工會：難解人手問題

國泰航空因機師人手不足，去年底起持續有航班取消。《香港01》獲悉，國泰早前已降低副機長參加機長培訓課程要求，由原來須4,000小時飛行時間減25%至3,000小時，但須包括500班航班，當中1,500小時須是民航客機，冀以此增加機長人手供應。



由國泰機師組成的香港航空機組人員協會向《香港01》確認有關安排，但批評降低飛行培訓要求非解決當前問題方案，事實上，現時國泰培訓能力亦不足，令一批符合經驗要求的副機師未能晉升。



工會強調，最重要是提供更大福利及誘因留住現有人手，並吸引早前被辭退、經驗豐富的機師回巢，又形容：「國泰管理層在機師薪酬上，正試圖對抗市場。」《香港01》正向國泰查詢。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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國泰接連取消航班，民航處早前要求月底前交報告，特首李家超及運輸及物流局局長林世雄紛表示關注事件，要求國泰長遠檢視人力及運力。國泰行政總裁林紹波周四（11日）道歉，承認規劃更表時低估候命機師所需人數，一月及二月會持續取消航班以確保農曆新年航班運作正常，並會繼續招聘及培訓人手。

由原來須4,000小時飛行時數減25%至3,000小時

《香港01》獲悉，國泰已在培訓機師上推新策，將副機師可參加機長培訓課程要求降低，由原來需要4,000小時飛行大減25%至3,000小時，但須包括500班航班，當中1,500小時須為民航客機時數，冀增加機長人手。

香港航空機組人員協會：不能解決國泰面對的機師荒問題

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會向《香港01》確認，國泰已降低機師培訓要求。工會表示，降低要求不能解決目前國泰面對的機師荒問題，事實上目前國泰培訓能力不足，令一班符合經驗要求的副機師未能晉升成機長。

工會促回聘之前被辭退機師

工會重申，國泰唯一加快恢復運力方法，是在市場上回聘之前辭退或被「趕走」的機師，因該批機師不僅擁有豐富飛行經驗，更是市場上唯一擁有香港飛行執照及接受過國泰培訓的機師，他們對國泰營運經驗、機隊資訊及航線知識等均十分了解，只要重新受聘幾乎立刻可上班飛行。

工會指出，國泰似乎不願意回聘該批機師，因需要向該批機師支付更多薪金及提供更有利的合約條款，才有機會吸引對方回巢，「即變相承認國泰在疫情時做的削減成本措施是失敗的。（It would be an admission of failure by this management of the cost cutting measures they took during the pandemic.）」