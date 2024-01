國泰取消航班｜減參加機長培訓要求時數25%　工會：難解人手問題

國泰航空因機師人手不足,去年底起持續有航班取消。《香港01》獲悉,國泰早前已降低副機長參加機長培訓課程要求,由原來須4,000小時飛行時間減25%至3,000小時,但須包括500班航班,當中1,500小時須是民航客機,冀以此增加機長人手供應。



由國泰機師組成的香港航空機組人員協會向《香港01》確認有關安排,但批評降低飛行培訓要求非解決當前問題方案,事實上,現時國泰培訓能力亦不足,令一批符合經驗要求的副機師未能晉升。



工會強調,最重要是提供更大福利及誘因留住現有人手,並吸引早前被辭退、經驗豐富的機師回巢,又形容:「國泰管理層在機師薪酬上,正試圖對抗市場。」《香港01》正向國泰查詢。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



國泰接連取消航班,民航處早前要求月底前交報告,特首李家超及運輸及物流局局長林世雄紛表示關注事件,要求國泰長遠檢視人力及運力。國泰行政總裁林紹波周四(11日)道歉,承認規劃更表時低估候命機師所需人數,一月及二月會持續取消航班以確保農曆新年航班運作正常,並會繼續招聘及培訓人手。

由原來須4,000小時飛行時數減25%至3,000小時

《香港01》獲悉,國泰已在培訓機師上推新策,將副機師可參加機長培訓課程要求降低,由原來需要4,000小時飛行大減25%至3,000小時,但須包括500班航班,當中1,500小時須為民航客機時數,冀增加機長人手。

香港航空機組人員協會:不能解決國泰面對的機師荒問題

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會向《香港01》確認,國泰已降低機師培訓要求。工會表示,降低要求不能解決目前國泰面對的機師荒問題,事實上目前國泰培訓能力不足,令一班符合經驗要求的副機師未能晉升成機長。

工會促回聘之前被辭退機師

工會重申,國泰唯一加快恢復運力方法,是在市場上回聘之前辭退或被「趕走」的機師,因該批機師不僅擁有豐富飛行經驗,更是市場上唯一擁有香港飛行執照及接受過國泰培訓的機師,他們對國泰營運經驗、機隊資訊及航線知識等均十分了解,只要重新受聘幾乎立刻可上班飛行。

工會指出,國泰似乎不願意回聘該批機師,因需要向該批機師支付更多薪金及提供更有利的合約條款,才有機會吸引對方回巢,「即變相承認國泰在疫情時做的削減成本措施是失敗的。(It would be an admission of failure by this management of the cost cutting measures they took during the pandemic.)」