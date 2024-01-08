當文歷餅店月底結業　全球最佳甜品師撤離港：榮幸與大家共渡困難

由紐約「全球最佳甜點主廚」Dominique Ansel 來港開設的「當文歷餅店」，今日在社交平台（8日）宣布全線結業。餅店獲投資推廣署推介，進駐香港五年，以創新手法製作具本式特色的蛋糕及麵包，其帖文稱：「我哋深感榮幸有機會喺香港同大家攜手共渡過去嘅困難時刻。」餅店指，持有優惠卷的顧客，可於本月31日或之前來臨分店換領產品。



來自紐約的「全球最佳甜點主廚」Dominique Ansel ，五年前來港開設首間「港式」餅店——當文歷餅店，高峰期坐擁三間餅店，目前餘下兩間，分別位於中環皇后大道中「H Queen’s」地下和太古廣場分店。

當文歷餅店於疫情初期進駐香港，餅店今日於社交平台發宣布結業，未有交代原因。餅店指，過往貫徹創新、富玩味的風格，以香港客人為本，帶來一系列獨一無二的蛋糕及麵包，例如由益力多樽造型的港式奶茶曲奇杯、「經典童年回憶」蛋糕系列、熱辣辣的「炒栗子」瑪德蓮、菠蘿包造型的椰子熱情果蛋糕以及麻糬花生甜酥。

持優惠卷顧客 可於月底前到分店換領

帖文續指，「我哋深感榮幸有機會喺香港同大家攜手共渡過去嘅困難時刻，希望透過當文歷餅店嘅麵包同糕點都能夠與大家分享簡單嘅喜悅，️當文歷餅店團隊喺呢度正式同大家講聲再會，後會有期。」餅店指，持有優惠卷的顧客，可於本月31日或之前來臨分店換領產品。

據Invest HK提投資推廣署網站介紹，餅店以具本地特色的主題甜品和每天新鮮烘焙的經典法國甜酥麵包系列突圍而出，提供香港獨有的創新甜點、手工法國甜酥麵包、即點即製的鹹甜美食，以及適合企業送禮的節日禮盒。

網站亦介紹，總廚Dominique Ansel作為James Beard Awards的獲獎糕餅廚師，同時獲世界50大最佳餐廳獎評為「全球最佳甜點主廚」、獲《Food & Wine》雜誌評為「餐飲界梵高」，以及獲《紐約郵報》評為「紐約的朱古力獎門人」。他的甜品創作蜚聲國際，作品包括在紐約店供應的Cronut®️、The Cookie Shoot、Frozen S‘More和Blossoming Hot Chocolate。