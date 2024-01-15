垃圾徵費｜環保署公布3000個零售點名單　Circle K最早1.26有得賣

垃圾收費4月1日實施，環境保護署終在今晚（15日）公布將會售賣指定袋和指定標籤的3,000個零售點名單，當中涵蓋超級市場、便利店、藥房及網上平台實體店，當中Circle K將最早開售，市民可於1月26日起到各分店購買，其他都在2月起才有得賣。



除了759阿信屋及city'super外，其他零售商均會於收銀處銷售散裝單個指定袋，代替塑膠購物袋，每個至少一元，與現時膠袋徵稅一樣。



環保署表示，為便利市民購買指定袋和指定標籤，正建立一個全港性的零售網絡，目前已和主要連鎖零售商簽訂合約，各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤，市民可於網站參考各零售點。當中Circle K為最早開的授權零售點，市民可於於1月26日起到各分店購買。

零售商於收銀處銷售散裝指定袋達「一袋兩用」

發言人表示，為推廣減廢重用，及鼓勵各零售商在銷售指定袋同時，於收銀處銷售散裝單個指定袋代替塑膠購物袋，從而達致「一袋兩用」之效。市民於購物時，可選擇使用自備的購物袋、以最少一元購買由商戶提供的塑膠購物袋，或以法定售價購買指定袋盛載貨品。除了759阿信屋及city'super外，其他獲授權零售點均提供一袋兩用。

數百間藥房申請成為獲授權零售商 暫批准50間

除了連鎖零售商外，環保署正處理數百間藥房成為獲授權零售商的申請，並會盡快完成審批程序及更新名單。截至今晚，暂有50間上榜。

暫收6300宗批量採購申請 物管公司佔約六成

環保署表示，為方便住宅的居民組織、業主立案法團、物業管理公司或清潔公司，以及其他工商機構等大批量採購指定袋和指定標籤，環保署於去年年底開始接受批量採購申請。截至1月中，環保署已收到約6,300個申請，申請機構主要包括物業管理公司，佔約六成；及住宅居民組織或業主立案法團，佔約一成多，而清潔公司、餐飲業處所、酒店、社會服務機構及學校等各佔百分之二至三。

署方表示，已接近完成審核相關申請並開始陸續為有關機構開立網上帳戶，讓他們可在環保署的網上平台直接訂購指定袋和指定標籤，以應付其日常營運需要。

發言人又指，如機構有興趣申請開立批量採購帳戶，可在垃圾收費專題網頁下載申請表格。環保署將盡快處理其申請，為落實垃圾收費做好準備。此外，由於預計批量採購帳戶的數目會陸續增加，環保署亦鼓勵已開立網上帳戶的機構盡早訂講指定袋和指定標籤。