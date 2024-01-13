垃圾徵費2024｜廚餘回收減垃圾助慳錢　5類廚餘拒回收 粥都唔得？

政府垃圾徵費計劃在4月推行，屆時垃圾將「按袋收費」，愈大袋，收費就愈貴。廚餘垃圾隔夜會發臭，日日扔實在小數怕長計。想要節省扔垃圾成本，回收是其中一個慳錢辦法。政府現時在各區設置了近90個廚餘回收點，不過並非每項廚餘都能回收！想慳錢，必先從分類入手，逐步實踐慳錢大計。



廚餘並不能統統都倒入回收箱，必先經過仔細分類。(資料圖片)

目前政府在全港不同的公共屋邨都設置多個廚餘回收箱，市民可以登記成為會員，一邊做回收，一邊儲積分。不過家用廚餘並不能統統都倒入回收箱，必先經過仔細分類。如果未開封的過期食物，不想它們變成垃圾，則可以考慮捐予社福機構。部分廚餘則可以升級再用，延長「壽命」。

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可回收廚餘有哪些？（請按下圖）

據環保署資料，以下的廚餘不論生、熟、變壞都可作回收用途：

1.穀物：米飯、粉麵、麵包、麵粉、燕麥

2.蔬果：水果、蔬菜、菇類、豆類及豆製品（包括皮、核、種子）

3.肉類：豬肉、牛肉、海產、家禽，包括鱗片、內臟、小骨頭（不長於一支牙籤）

4.殘渣：茶葉渣、湯渣、咖啡渣、中藥渣

5.其他：乳製品、甜品、堅果、醬料、寵物食品

不可回收廚餘有哪些？（請按下圖）

1.水分太多：湯、粥、飲品

2.過硬物件：貝殼、蟹殼、榴槤殼、粟米芯、椰青、芒果核

3.過大物件：豬筒骨、斧頭扒骨

4.其他：枝葉、雜草、切花、節日植物、藥物

5.惰性物料：包裝袋、飲管、罐頭、餐具、餐盒、玻璃樽、茶包、紙巾、牙簽

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回收廚餘4步驟

如想把家用廚餘回收，以減少垃圾徵費，可以先把廚餘去除包裝、分類、瀝乾水分、冷藏以減少氣味，再送到各區的回收站。

垃圾徵費「按袋收費」，想慳錢回收是其中一個辦法，政府現時在各區設置了近90個廚餘回收點。(資料圖片)

過期食物回收

除了把剩食送到廚餘回收站，已過期的未開封食物也可以送到機構回收，減少家用廚餘垃圾之餘，亦可幫助有需要的人。

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惜食堂在全港不同地點設有食物回收箱，回收及接受捐贈的食物種類包括：

●食用有效期四星期或以上

●包裝未開封及完好的乾貨食物

●非冷藏類

●非玻璃容器類

●糧油雜貨及調味料

地點及詳情：https://www.foodangel.org.hk/food_rescue.php

廚餘再用貼士1：果皮酵素

柑橘類的果皮可以收集後製作環保清潔酵素，可以用來洗衣服、清潔地板，可去污去蹟。

製作步驟：

1.300克的果皮混合100克的黃糖

2.放入2公斤的容器

3.再加入1公升水

4.密封發酵3個月，每天開蓋排走氣體

廚餘再用貼士2：咖啡渣蚊香

咖啡渣有淡淡的香氣，回收升級再用的方法也很簡單，除了可以發酵做清潔劑外，用茶包袋好可吸濕，亦可以做成蚊香。

製作步驟：

1.充分風乾咖啡渣

2.放在可加熱的器冊，並不易被小孩及寵物碰到

3.點火燃燒咖啡渣，煙霧能有效驅蚊