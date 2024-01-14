垃圾徵費｜梁熙歡迎環保署澄清沒不容許派袋　稱內部要事前溝通好

民建聯立法會議員梁熙今日（14日）表示，垃圾徵費的相關法例原意不容許團體派指定袋，他對環保署澄清沒相關規訂表示歡迎，但認為政府內部應事前溝通好。



環保署發文澄清，法例沒有限制任何人士或團體派發指定袋給市民，只是禁止售賣沒認可的垃圾袋，又指沒有禁止大廈法團或物管公司「包底」，以大型指定袋收集垃圾，不過住戶棄置垃圾前，要先自行用指定袋包好。

梁熙出席活動後稱，這個說法跟早前環保主任的說法有出入，究竟可不可以在未來派福袋時裡面放一些指定膠袋，令基層市民節省成本，當時明確說不可以，因為立法原意是污者自負，源頭減費，所以如果派垃圾袋、送垃圾袋是違背立法原意，認為環保署應事先和職員溝通好。

梁熙歡迎環保署澄清沒規訂不容許派指定袋。(廖雁雄攝)

梁熙指，上次他們見晤的環保主任似乎對政策不太理解，亦讓前線的街坊有誤解或混淆，所以未來希望部門內部先了解清楚，派一些真的懂政策的、了解如何運作的一些講者到社區解說清楚，讓街坊更明白。他續指，垃圾徵費還有不足三個月就實施，不少市民都不清楚有關政策，建議環保署盡早派人落區做好解說。

完善地區治理新篇章 冀擴大接觸面

另外，灣仔區維園關愛隊今午（14日）舉行啟動儀式暨新春嘉年華，梁熙在活動上稱，此前社區工作民間與政府「各有各做」，現在得到政府和商界支持，達到官商民合作，是完善地區治理的新篇章，對地區工作充滿信心。他又提到，過去的工作往往只能照顧到50%的居民，希望未來能關懷更多市民，擴大接觸面。