調查｜2022年香港死亡人數增24%　呼吸系統疾病成港人頭號殺手

新冠肺炎近年肆虐，2022年香港死亡人數及死亡率皆上升，死亡人數達至63,692人，較2021年大增24%。政府統計處《香港統計月刊》今日（15日）發表專題文章，研究顯示至2022年起，呼吸系統疾病，包括2019冠狀病毒病成為港人死亡首要原因。



▼2022.2.18 明愛醫院急症室等候病人▼



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2022年死亡率上升26%

根據《香港統計月刊》，2022年香港死亡人數及死亡率因2019冠狀病毒病疫情及人口高齡化的影響下，都較2021年高。死亡人數由2021年的51,354人，增至2022的63,692人，增加24%；死亡率亦由2021年的每千人6.9人，增至每千人8.7人，上升26%。

不過，報告就指，過去30年，兩性大部分年齡組別的年齡性別死亡率大致持續下降。當中1991年的男性平均預期壽命為75.2年，而女性則為 80.7 年；而在2022年，男性及女性的相應數字分別增至80.7年及86.8年，反映隨着醫療服務的進步，香港居民趨於更長壽。另外，香港的標準化死亡率由1991年的每千人有11.8人死亡，下跌至2021年的6.9人，惟於2022年顯著回升至8.4 人。

▼2022.2.17 明愛醫院急症室外情況 ▼



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呼吸系統疾病成港人死亡主因

報告顯示，由2001年至2022年間，腫瘤、呼吸系統疾病及循環系統疾病一直為港人死亡的主要原因，但去到2022年，呼吸系統疾病，包括2019冠狀病毒病則取代腫瘤，成為港人死亡的首要原因。在2022年，呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病分別佔男性死亡數目的 37%、25% 及 17%；而女性的相對數字分別為 33%、24% 及17%。

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