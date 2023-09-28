肺炎肆虐丨血清3型死亡率高　打15價肺炎球菌疫苗增強保護力

在香港，肺炎一直是第2大主要死因，因肺炎而導致死亡的數字持續上升，近年於全球肆虐的2019冠狀病毒正是肺炎球菌之一，肺炎球菌會因不同的多醣組合而構成不同的血清型，而不同的血清型亦有不同的毒力，病發初期症狀與感冒相似，假如輕視肺炎，延誤就醫，一旦轉化為入侵性肺炎球菌疾病，其致死率就非常高。入侵性肺炎球菌疾病當中，以血清3型惡菌的威脅最大，最常引起嚴重及住院個案，絕對不容忽視！要預防入侵性肺炎球菌疾病，最有效的方法是接種疫苗，15價肺炎球菌疫苗可為身體提供更強力的保護網，提高血清3型免疫效力。



血清3型是甚麼？幼兒、長者為高危一族

血清3型為香港最常見的肺炎鏈球菌，0-17歲群組中有高達近7成的入侵性肺炎球菌感染症由血清3型所致，50歲或以上群組有近5成由血清3型所致，患者感染血清3型肺炎球菌後可引發多種併發症，包括肺水腫、腦膜炎及嚴重肺炎等，死亡率高達47%，致命率極高。

血清3型為香港最常見的肺炎鏈球菌，幼兒和長者是高危一族。（圖片：Shutterstock）

儘管肺炎球菌疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」超過十年及「成人疫苗資助計劃」超過5年，血清3型依然在本港肆虐，這是由於血清3型善於躲避免疫攻擊，需要8倍或以上抗體才足以得到有效保護。另外，幼兒、長者免疫力較低，感染入侵性肺炎球菌疾病的機率相對增加，以及受感染後，病情亦會較為嚴重。

預防比治療更重要 建議高風險人士接種

肺炎球菌存活於人體，常見於上呼吸道，可以經飛沫或口腔接觸直接傳播，或透過接觸被呼吸道分泌物污染的物品間接傳播，即使是身體健康人士也可能會是肺炎球菌的帶菌者。肺炎球菌感染一般會以抗生素治療，而血清3型會對抗生素產生抗藥性，藥物選擇減少，從而增加治療難度，此外，肺炎球菌有超過100種血清型，患上過某一種血清型的肺炎球菌感染，亦未必能對其他血清型的肺炎球菌產生免疫力，因此預防比治療更重要，高風險人士應接種疫苗以得到保護。

預防比治療更重要，高風險人士應接種疫苗以得到保護。（圖片：Shutterstock）

15價肺炎球菌疫苗有效針對血清3型 提供保護效能

新一代15價肺炎球菌疫苗改良配方能預防15種血清型肺炎球菌（1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、22F、23F、33F），並獲美國FDA及歐盟批准，在香港、美國、英國、加拿大等多個地區使用。

相比13價肺炎球菌結合疫苗(PCV13)，新一代15價肺炎球菌疫苗改良配方(PCV15)更能針對本港血清3型肺炎球菌提高保護，在針對血清3型的免疫原性高出高達約73%，此外，15價肺炎球菌疫苗耐受性、安全性良好，及與13價疫苗的可互換性，已接種13價疫苗的嬰兒可以轉換接種15價疫苗。

隨著防疫措拖放寬，市民重回正常生活軌道，但對於自己身體健康，亦不能掉以輕心，肺炎球菌感染病例依然有上升趨勢，對於幼兒和長者的健康是一大威脅，及早接種15價肺炎球菌疫苗有效保障幼兒和長者的身體健康，預防血清3型肺炎球菌，如對15價肺炎球菌疫苗有任何查詢，可與莊柏醫療聯絡，了解更多疫苗資訊。