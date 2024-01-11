流感｜香港踏入冬季流感高峰期　今年暫錄35宗嚴重個案　15人死亡

流感活躍度持續上升，衞生防護中心今（11日）在新一期新冠及流感速遞稱，據最新監測數據，香港整體流感活躍程度超越季節性基線水平，顯示香港已進入2023/24冬季流感季節。



當局在今年第1周所收集的8,671 個呼吸道樣本中，有 1,021個樣本(11.77%)對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，流感病毒陽性百分比(11.77%)高於9.21%的基線水平，亦高於前一周錄得 8.49%。



2024年第1周，有33宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括15宗死亡個案，兩項數字對比前一周均有上升，而今年首11日亦錄得2宗兒童流感相關的嚴重個案。



衞生防護中心：預期未來數周流感活躍程度會進一步攀升

衞生防護中心今日宣布，根據截至本月6日的監測數據，本地季節性流感活躍程度繼續上升，並已超越基線水平，表示香港已踏入冬季流感季節，預期未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，應提高警覺並加強個人保護措施，以應對流感。

公立醫院流感入院比率亦升 0至5歲入院率急升

防護中心指，公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比於截止一月六日的一周升至超越基線水平的11.77%，其間檢測出的流感病毒主要為甲型（H3）流感，約佔77%。同期，公立醫院流感入院比率也進一步上升至每一萬人0.68宗。其中0至5歲入院率急劇上升，入院比率為3.82宗，即每一萬個幼童入院就有近4人感染流感。

過去一周錄11宗院舍或學校爆發報告 涉47人

截至本月6日的一周共錄得11宗院舍或學校相關爆發報告，涉及47人，當中兩宗涉及小學、三宗涉及安老院舍、三宗涉及殘疾人士院舍、醫院有兩宗和特殊學校則有一宗。防護中心指，由於不少學校於流感季節或會出現流感樣疾病爆發，為減低流感在校園傳播，學校應採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。

防護中心指，本港流感季節一般為期八至十二周，而參考以往的監測數據，病毒的活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡早接種流感疫苗以減低重症和死亡的風險。

此外，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微亦應佩戴外科口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，以減低傳播風險。

，流感等呼吸道病毒數字持上升趨勢。圖為小學生接種流感疫苗。（資料圖片）

新冠陽性數目一周內急增逾五成

新冠方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為538個，對比前一周的354個，一周內急增逾五成。

據最新監測數據指，污水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升，由前一周每公升約205,000 拷貝，上升至每公升約為268,000拷貝。另外，定點普通科門診及定點私家醫生診所的新冠肺炎平均求診比率亦較上周上升，分别為 27.2及 18.7宗（每千個診症計）。

衞生防護中心公布，過去11日錄得13宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉57人染疫。此外，死亡個案在過去11天錄得30宗。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，最常見的變異病毒株為JN.1，佔50%，而XBB及其後代譜系佔所有分析結果樣本同為50%。