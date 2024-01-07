流感新冠夾擊｜許樹昌料個案升　引研究指同時感染死亡率高兩倍

本港將踏入流感高峰期，也有機會受新冠夾擊，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（7日）在電視節目表示，據醫管局數字，及污水監察的結果，受流感及新冠夾擊機會高，料兩種病毒會同時在1月至3月踏入高峰期，「一月份新冠同流感同時上升，係一定會出現。」他也引述研究，指同時感染兩種病毒的人，需要插喉的機會會高四倍，入院後死亡率亦高逾兩倍。



不過，他認為新冠疫情經過三年後，整體病情已趨溫和，現階段不需要再強制要求市民在某些場合戴口罩，惟「高風險人士要好好保護自己」，出入醫院、院舍、人多的公共場所、乘搭交通公具時均應佩戴口罩，並提醒他們要接種流感及新冠疫苗，如有傷風或感冒徵狀，亦應盡快做測試，盡快確診，以便盡早得到適切藥物。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受無綫新聞《講清講楚》訪問指，以往流感高峰期是每年1月至3月，而新冠上次高峰已在去年5月，事隔半年很多人抗體水平下降，加上過去的聖誕天氣寒冷，兩種病毒感染個案均上升。據醫管局數字，在過去的周五（5日），流感陽性比例已達12.6，高逾9.2的基數，即本星期已屬流感高峰期。

他續提到，去年12月的污水監察結果也反映，新冠病毒陽性比例一直上升、即社區病毒量在上升，認為受流感及新冠夾擊機會高，兩種病毒在今年1月至3月會踏入高峰期。他在節目後見記者時也表明：「一月份新冠同流感同時上升，係一定會出現。」

不過，他也指出，流感高峰期一般維持12至14個星期，但去年4月及8月的流感高峰期，時間均較預期短，而今次爆發規模則要視乎很多因素，如高危人士在公共地方仍會佩戴口罩、注意手部衞生、有足夠的疫苗接種率，未必會出現大型爆發。

許樹昌在節目中也引述英國研究，在7,000多名感染新冠的人士中，有3.3%人同時感染流感，而同時感染兩種病毒的人，需要插喉的機會會高四倍，入院後死亡率亦高逾兩倍。他指出，通常是高危人士容易感染多種病毒。

（資料圖片）

許樹昌提到，去年最後一星期有23宗流感個案需要入深切治療部，當中有一名13個月大的女童因流感併發腦炎，而在23宗個案中有10人死亡，大多都是長者、及長期病患者。他指，現時流感個案有8成屬H3N2、13%屬乙型流感、H1N1則佔8%，目前的疫苗均能預防，而H3N2對長者殺傷力大，長者宜及早接種流感疫苗。

就一般成年人出現傷風或感冒徵狀，或會自行服用成藥，未必看醫生，許樹昌表示，一般健康成年人在自行服用成藥後，3至5日可以復原，不過，高危人士則要較謹慎，建議他們如有傷風或感冒徵狀，應盡快做測試、求醫及確診，以便盡早得到適切藥物。

至於新冠情況，他指在去年最後一星期，醫院也有11個嚴重新冠個案，當中大多是長者 、長期病患、亦有兩個未有接種疫苗的小童，再三提醒高危人士要及早接種新冠疫苗。

被問到是否需要再在某些場合強制要求市民佩戴口罩，他則認為新冠疫情三年後，整體病情已趨溫和，現階段不需要強制要求所有市民在某些場合佩戴口罩，但惟「高風險人士要好好保護自己」，出入醫院、院舍、人多的公共場所、乘搭交通公具時均應佩戴口罩，並盡早接種流感及新冠疫苗。他都提到，現時入境口岸與本地風險相約，並無需要在口岸設快測。