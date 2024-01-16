新冠病毒｜2022年1.4萬人染疫亡　港人平均預期壽命失守全球第一

3年新冠病毒疫奪走約1.4萬港人性命，當中絕大部份為長者。政府統計處周一（15日）發表的專題研究顯示，2022年有63,692人離世，至少為1991年以來最多一年，而該年正是本港新冠病毒全面爆發之時。



描述及比較指定年齡的人口的死亡情況的「平均預期壽命」，在2022年，本港男女居民分別跌至80.7年及86.8年，比2021年相應降2.5年及1.1年，令香港不再是全球預期壽命最高的地區。男居民最長壽之位讓予瑞典，本港與新加坡並列世界第四；女居民最長壽之位重歸日本，以差0.3年屈居第二。



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2022年死亡人數及粗死亡率均創1991年以來新高

政府統計處周一發表《1991年至2022年香港死亡趨勢》專題研究。香港死亡數目從1991年的28,429人逐步增加至2021年的51,354人，及後受2019冠狀病毒病疫情的影響而於2022年顯著上升至63.692人，為期內單年新高。同時，粗死亡率（即某年內死亡人數相對該年年中每千名人口的比率）從1991年的每千人有5.0人死亡，增加至2021年的 6.9 人，及2022年的 8.7人。

在2022年，呼吸系統疾病（包括2019冠狀病毒病）取代腫瘤成為男性及女性死亡的首要原因。在該年，呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病分別佔34,295名男性死亡數目的37%、25%及17%，而女性的相對數字分別是33%、24%及17%，該年有27,261名女性居民離世 。

▼2022.2.17 明愛醫院急症室外情況 ▼



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港居民「平均預期壽命」2021年創新高

不少國家或地區都有公布「平均預期壽命」這一項指標，以供描述及比較指定年齡的人口的死亡情況。出生時平均預期壽命是指某年出生的人士，若其一生經歷一如該年的年齡性別死亡率所反映的死亡情況時，預期他／她能活的年數。

統計處指出在1991年，男性出生時的平均預期壽命為75.2年，而女性則為80.7年，其後持續上升，在2021年創出高峰，全球第一；但2022年受新冠疫情影響，「平均預期壽命」指標由高位回落，幅度比其他主要經濟體明顯。

男性平均預期壽命由全球最高跌至第四 瑞典排首位

本港男性出生時平均預期壽命在2001年超越日本，以78.4年成為世界第一，其後在2011年升至80.3年，在2021年更升至83.2年，拋離日本1.7年。

不過本港男性出生時平均預期壽命在2022年大跌2.5年，至80.7年，回到2011年水平；比瑞典81.3年、日本的81.1年及挪威的80.9年，稍低0.2年至0.6年不等，與同樣80.7年的新加坡並列第四位。

港女性平均預期壽命以0.3年輸給日本失首位

本港女性出生時平均預期壽命一直與日本互鬥，在2001年以84.6年排第二，比首位的日本低0.3年。不過在2011年本港女性平均預期壽命升至86.7年，反超前日本女性0.8年（85.9年）。到2021年雖然仍處新冠疫情，但染疫死亡人數不多，故本港女性平均預期壽命升至87.9歲高位，高日本0.3年。

不過到2022年染疫死亡人數大增至約1.4萬，本港女性平均預期壽命回落至86.8年，減少1.1年；相反日本只下跌0.5年，日本女性得以87.1年再成為全球平均預期壽命首位，比本港高0.3年。

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統計處指出，死亡的發生有強烈的季節性。一般而言，在冬季月份的死亡數字較高，這明顯與天氣冷而導致較多死亡有關；在12月至4月的死亡數字，會比在較暖的月份（即 5 月至11 月）的數字為高。