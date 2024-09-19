AI預測壽命｜科學家研發死亡時間預測模型 揭6大健康長壽秘訣

AI人工智能發展迅速，隨著技術的進步，它們的功能亦愈來愈「神通廣大」。最近，美國和丹麥的科學家聯手開發出一個「算命AI」，只要輸入簡單資料，便能用於預測用戶的終生收入、甚至死亡時間，準確率更高達78%！研究結果在《自然計算科學》（Nature Computational Science）期刊上公布。



研究團隊利用 2008年 到 2016年間超過600萬名丹麥真實國民的詳細信息，包括收入、職業、居住地、病史等，訓練人工智能的演算法，最終開發出這個名為「life2vec」的AI模型。該模型擁有預測用戶的死亡時間和終生收入的能力，與其他同類型AI不同，「life2vec」的運作方式就像聊天機器人，當科學家提問其「某人是否在4年內死亡？」時，AI模型就會參考以往用戶的對話資訊來得出答案。

截至2020年為止，「life2vec」預測死亡日子的準確率高達78%。另外，AI模型亦從預測數據中總結出，人們早逝的高風險因素，其中包括：男性、曾接受過心理健康診斷或從事技術職業；而與長壽相關的因素則包括較高的收入或擔任領導職務。

首席研究員 Sune Lehmann 表示，為了保護使用其數據來訓練該系統的人員的個人信息，該系統不可供公眾或公司使用。Lehmann 指，「我們正在積極研究如何更公開地分享一些結果，但這需要以能夠保證研究人員隱私的方式進行進一步的研究，」即使模型最終向公眾開放，丹麥隱私法也會規定使用 life2vec 做出有關個人的決策（例如撰寫保險單或做出招聘決定）是非法的。

不過，Lehmann 亦指，由於研究參考的數據全部來自丹麥，因此這些預測可能不適用於生活在其他地方的人們——此外，大多數人可能實際上並不想知道他們何時會死。

如今，用於預測生活事件和人類行為的類似技術已經在科技公司內部使用，例如，追蹤我們在社交網路上的行為，極其準確地分析我們，並使用這些分析來預測我們的行為並影響我們。Lehmann 認為，「這種討論需要成為民主對話的一部份，以便人們考慮技術將帶我們走向何方，以及這是否是我們想要的發展。」

延年益壽要靠健康飲食

人工智能預測死亡日子全靠輸入的數據，想要延遲死亡就只能改善生活習慣。從日常飲食着手就是一個不錯的選擇，平日可以選擇一些對身體有益的食材，以促進身體健康、延緩衰老，進而達到長壽的效果。以下是一些常見的長壽食材及其功效：

1. 紅棗



紅棗富含維生素C和多種礦物質，有助於補血養氣、調節免疫功能，同時具有滋陰潤燥、促進血液循環的作用。

2. 黑豆



黑豆含有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸和纖維，有助於降低膽固醇、預防心血管疾病，同時對腎臟有滋補作用。

3. 紫米



紫米是一種營養豐富的穀物，富含維生素、礦物質和抗氧化物質，有助於預防心臟病、高血壓和糖尿病等疾病。

4. 龍眼肉



龍眼肉富含維生素C、鐵和抗氧化物質，有助於補氣益血、強身健體，同時對心臟和神經系統有養護作用。

5. 蓮藕



蓮藕含有豐富的膳食纖維、維生素和礦物質，具有清熱解毒、利水消腫的功效，同時有助於降低血糖和血壓。

6. 竹笙



竹笙是一種隱花菌類，含有大量水溶性纖維、蛋白質、21種氨基酸，還富有維他命A、D、E、B群以及多種礦物質，具有穩定血糖、血脂、膽固醇，亦有助於減肥、調節脂肪代謝及改善心血管問題。

7. 山藥



山藥富含膳食纖維、維生素和礦物質，具有補脾益肺、滋陰潤燥的功效，有助於預防疲勞和失眠。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

+ 8

1. 飲食均衡：飲食中應盡量攝取各種營養素，並避免攝入過多的高熱量、高脂肪、高糖分的食物。



2. 運動習慣：適量的運動可以增強身體的免疫力、心肺功能和肌肉力量，有助於維持身體健康。



3. 定期檢查：定期進行健康檢查可以及早發現身體問題，及時治療，避免疾病的惡化。



4. 心情舒暢：過度的壓力和焦慮會對身體產生負面影響，保持心情舒暢和積極樂觀的態度對身體健康非常重要。



5. 不吸煙、限酒：吸煙和過量飲酒會對身體造成嚴重的傷害，應該盡量避免或戒除。



6. 充足睡眠：充足的睡眠可以幫助身體恢復和修復，有助於維持身體健康。



雖然馬茲布科並不為自己的長壽感到慶幸，但相信大多數人還是希望自己能多活一點時間的，其實長壽的秘訣說出來很簡單，那就是「吃好、睡好、心情好」，但要做到卻不是易事。

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