長壽飲食｜女性60歲後保持體重穩定可望長壽！1訊號代表壽命縮短

多項研究表明，保持健康的體重與壽命長短有關。



最近1項發表於《老年學》（Gerontology）期刊的研究指出，在60歲後保持穩定的體重，可能會讓女性特別長壽，其中加州大學聖地牙哥分校的研究人員發現，在60歲後保持穩定體重的女性，壽命可能可以超過90歲。

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停經女性維持穩定體重 有機會活超過90歲

主導這項研究的加州大學聖地牙哥分校的研究人員，調查了54,437名參與婦女健康倡議的女性，該倡議以縱向研究的方式，調查了停經後女性罹患慢性疾病的原因。

在研究期間，記錄了參與者在基線（指臨床研究中，患者已經過篩選加入研究，但還未開始用藥治療的這段時間）、第3年和第10年的體重，根據這些數值，參與者被分為3組：體重減輕（基線減少5%以上的人）、體重增加（基線增加5%或更多的參與者）或體重穩定（基線變化不到5%）。

在所有參與者中，30,647名（佔56%的女性）特別長壽，也就是超過90歲的預期壽命。研究結果指出，與體重穩定的參與者相比，那些體重在基線上、下減少或增加5%以上的參與者，活得更久的機率更低，而這項研究是首次評估體重變化對女性長壽影響的研究。

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沒減肥體重卻下降？ 研究：可能是壽命縮短的警訊

研究的第1作者Aladdin H. Shadyab表示，在美國，老年女性超重或肥胖的情況非常普遍，身體質量指數範圍為25到35之間，這項研究支持老年女性中將體重穩定視為長壽的目標。

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此外，研究人員還發現，沒有減重但體重卻下降時，與壽命縮短有較強的關聯性。因此， Shadyab指出，如果老年婦女發現自己在沒有試圖減肥的情況下體重下降，這可能是不健康和壽命縮短的訊號，應特別留意。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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