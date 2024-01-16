供應商向政府供說明不符口罩罰36萬　仍需面對民事索償逾9774萬元

2020年疫情肆虐期間，港府購入逾1200萬個口罩，發現並非如商品說明般在日本生產，供應商因而被控違《商品說明條例》，公司代表早前認罪，今(16日)在區域法院求情時稱，當時因日的廠商推諉，才找內地廠商生產，品質亦符合資格，政府亦有作出民事索償，並追討逾9.7千萬元。惟法官判刑指，原產地重要才會立入合約條款，案件亦涉公眾利益，判供應商公司罰款36萬元。



本案原涉三名被告：柏迪環球有限公司、劉溱洺（又名劉君明，41歲）、張嘉傑（38歲），劉為柏迪公司董事，張則是銷售代表，三名被告共面對36項供應已應用虛假商品說明罪。柏迪環球早前承認其中18罪，另兩名被告的控罪獲撤銷。

海關於2020年曾發現購入商品不符口罩。(詳看下圖)

控罪指，被告於2020年7月9日至8月18日間，在營商過程或業務運作中，向香港政府物流服務署供應貨品，共逾1200萬個口罩，應用虛假商品說明，即日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co.Ltd & Mizu Variety Co.Ltd 。

柏廸被政府追討逾9.7千萬元

辯方求情指，因日本公司多番推諉，未有供應口罩，柏迪認為政府只著重口罩的品質和規格，因此另覓內地生產的口罩，而該些口罩符合規格，成本不比日本口罩低，柏迪不因此賺取更多利潤。辯方又指，柏迪另面對民事訴訟，遭政府追討約9774萬元。

產地來源重要才被列入合約

法官判刑時指，辯方的說法不是有力的求情理由，強調即使日本公司未有供應口罩，柏迪亦應承擔合約責任。法官強調，涉案各方亦知悉產地來源屬重要，否則不會在合約列明。

案件涉公眾利益

法官續指，本案的重要性涉及公眾利益，案發時為疫情，被告卻供應虛假商品說明的貨品。此外，法官指涉案口罩的數量逾1250萬個，其價值約4125萬元，無論數量和價值均屬巨大，最終決定判柏迪罰款36萬元。

案件編號：DCCC 890/2021