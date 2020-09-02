口罩肺炎｜供應商向物流署提供近億元疑假日本產口罩　海關拘2人

香港海關昨日（1日）就一宗供應商向政府物流服務署供應懷疑附有虛假產地來源標示外科口罩的案件展開行動，涉案一名供應商及一間運輸公司的董事涉嫌虛報一批外科口罩產地來自日本，以涉嫌違反《商品說明條例》被捕。 物流署指出，涉案口罩有3,200萬個，供應商已收取9,775萬元貨款，目前全部在物流署庫存，未有分發給任何政府部門使用。物流署強調，已按既定程序抽樣檢驗，並無發現質量問題。

海關昨日（1日）以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕一名供應商及一間運輸公司的董事。（資料圖片）

供應商已提供3200萬個口罩 物流署未發放出去

物流署表示，今年3月以直接購買方式向一間本地供應商購入涉事的口罩。根據採購合約內容，供應商須提供合共3,200萬個口罩，口罩產地來源為日本，產品規格為符合美國材料和試驗協會（ASTM）口罩標準F2100第二級別。口罩售價與當時的市場供應價格相若。該供應商至今已分批將3,200萬個口罩送達物流署，並已收取9,775萬元貨款。涉事口罩目前全部在物流署庫存，未有分發給任何政府部門使用。

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無發現質量問題 物流署將追討賠償

物流署續指，批出涉案口罩的採購合約前，曾收到供應商提供產品規格測試報告、產品資料及生產商信件等文件，作為口罩符合上述第二級別標準及產地來源的佐證。供應商在6月及7月再次提交產品規格測試報告，以證明其送運的口罩的質素。物流署曾就供應商所提交的產品規格測試報告向簽發機構查詢，簽發機構亦已確認測試報告真確。物流署按既定程序抽樣檢驗貨品時，並無發現質量問題。

物流署其後得知合約中的3,200萬個口罩與採購合約內容不符，並非全數來自日本。物流署隨即停止向該供應商發放餘下的應付貨款。物流署已撤銷與該供應商的採購合約，並會向該供應商追討損失及賠償。

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海關調查：大部分非在日本生產

海關指出，物流署於8月31日向海關舉報，隨即展開調查，發現涉案外科口罩由一間本地貿易商經一間運輸公司供應予物流署。該款口罩以紙盒或膠袋包裝，每盒／包有50片，包裝上附有一家日本製造商的資料，標示的原產地為日本。初步調查發現，涉案外科口罩大部分並非在日本生產，與聲稱不符。

供應商及運輸公司董事被捕

海關昨日展開行動，分別搜查涉案貿易公司位於長沙灣及葵涌的兩個辦工地點，並拘捕了該公司的一名39歲男董事。調查發現，涉案貿易公司與一間運輸公司共同佔用上述位於葵涌的辦工地點，海關人員昨日亦於該處拘捕了運輸公司的一名47歲女董事，兩人現正保釋候查。行動中，海關共檢取了4部電腦作進一步調查。

此外，海關亦已安排涉案口罩樣本送交化驗所作菌落總數安全測試。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。