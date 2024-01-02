羽田機場客機起火　HK Express香港快運今明4班機延遲最長1日啟航

因應東京羽田機場發生飛機事故，HK Express香港快運航空今晚（2日）發布旗下航班的最新安排，包括五班今日由香港出發前往東京羽田的航班將會延期，其中原定於今晚上11時55分由香港出發前往東京羽田的航班，將延期至明日（3日）凌晨起飛；原定今日下午5時55分起飛的UO622航班，延至明日同一時間啟航，足足遲一日。



▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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兩班機延遲兩三小時才出發

香港快運提醒已購票乘客，需注意這些安排可能會根據羽田機場的實際情況，或因應日本有關當局要求而進行調整：

．原定於1月2日下午5時55分由香港出發前往東京羽田的UO622航班(編號將改為UO622D)，將延期至1月3日下午5時55分起飛。

．原定於1月2日晚上7時50分由香港出發前往東京羽田的UO628航班，將延期至1月2日晚上11時起飛。

．原定於1月2日晚上11時55分由香港出發前往東京羽田的UO624航班，將延期至1月3日00時55分起飛。

1月2日 日本羽田機場日航客機與海上保安廳定翼機相撞後起火▼



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今晚東京返港午夜機延遲一日啟航

．原定於1月2日晚上11時55分由東京羽田出發前往香港的UO623航班(編號將改為UO623D)，將延期至1月3日晚上11時55分起飛。

．原定於1月3日凌晨1時40分由東京羽田出發前往香港的UO629航班，將延期至1月3日早上4時45分起飛。

．原定於1月3日早上6時35分由東京羽田出發前往香港的UO625航班，將照原定時間起飛。

．而其餘來往香港及東京羽田的香港快運航班暫時維持不變。