羽田飛機起火｜國泰CX 543取消　香港快運HK Express兩航班延今飛

日本東京羽田機場周二（2日）有客機起火，一架北海道飛抵羽田的日航客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞，客機陷入火海，造成5死15人受傷，客機全員在起火前順利撤離。



國泰航空表示，原定日本時間周二晚9時15分降落羽田機場的CX542因羽田機場事故而須臨時折返，而今日（3日）由羽田往香港的返航航班CX543亦已取消。國泰表示正盡力為受影響的乘客安排轉乘其他航班前往目的地。



▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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國泰航空表示，原定於昨日日本當地時間下午9時15分降落東京羽田機場的CX542航班，鑒於當地機場跑道關閉，需臨時折返。航機已於本港時間昨日下午8時30分抵達香港國際機場。國泰現正盡力協助，包括安排乘客轉乘前往東京成田的航班。

與此同時，原定今日由東京羽田前往香港的CX543航班現已取消。就是次突發事故，國泰稱正盡力為受影響的乘客安排轉乘其他航班前往目的地。

國泰航空。（廖雁雄攝）

國泰航空一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮。我們將密切留意事態發展，並在必要時採取適當的應對措施。

另外，國泰今早香港起飛往羽田機場的航班CX548，已於上午8時55分起飛。

香港快運。(陳葦慈攝）

香港快運HK Express表示，因應羽田機場飛機事故，航班有以下變動：

．原定於1月2日下午5時55分由香港出發前往東京羽田的UO622航班(編號將改為UO622D)，將延期至1月3日下午5時55分起飛。

．原定於1月2日晚上11時55分由東京羽田出發前往香港的UO623航班(編號將改為UO623D)，將延期至1月3日晚上11時55分起飛。

．其餘來往香港及東京羽田的香港快運航班暫時維持不變。

快運指，航班資料或因不同狀況隨時更改及須經日本有關當局批准而進行調整，不時作更新，快運不會明示或隱含保證或擔保該等資料均準確無誤，一切均以實際營運狀況為準。受影響乘客如需額外的協助，可以於辦公時間通過 whatsapp +852 39517229聯繫客戶服務團隊。