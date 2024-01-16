食環署展開歲晚清潔大行動　為期21日　各區增臨時廢物收集站

距離政府垃圾徵費尚有約兩個半月，適逢農曆新年將至，市民或大掃除迎接新一年。食環署今日（16日）公布，由即日起在全港各區展開歲晚清潔大行動，為期21日，期間會在各區增加臨時廢物收集站，並加強清潔及增加收垃圾的次數。



食環署又指，會繼續加強執法，向違反有關公眾地方潔淨的人士，發出定額罰款通知書。



食環署公布，為配合歲晚大掃除的傳統，由即日起在全港各區展開歲晚清潔大行動，為期21日，並呼籲市民積極參與行動，保持家居、社區及公眾地方的清潔衞生，迎接龍年的來臨。食環署行動期間會加強以下幾點工作︰

1. 加強清潔其管理設施，包括公眾街市、熟食中心、小販市場、公廁、垃圾收集站等，以及經常發生亂拋垃圾等衞生黑點。



2. 加強街市巡查次數，清潔和消毒街市公用地方及設施，同時提醒檔主徹底清潔攤檔。



3. 因應各區情況，對舊式唐樓、街道、後巷、村屋、建築地盤等地點，針對性防治蚊患和鼠患。



4. 因應垃圾收費計劃即將推行，署方會按實際情況，在各區增加臨時廢物收集站，供市民棄置大型家居廢物，同時亦加強垃圾收集站的清潔，以及增加收集垃圾的次數。



食環署又指，為保持公眾地方清潔，會繼續加強執法，向違反有關公眾地方潔淨，以及阻礙條例的人士，發出定額罰款通知書。