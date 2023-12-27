法國、波蘭、美國爆禽流感　食環署暫停部分地區禽肉、禽蛋進口

食環署今日（27日）宣布，指法國、波蘭和美國的部分省、縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。



食環署今日（27日）宣布，指法國、波蘭和美國的部分省、縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋）。（資料圖片／istockphoto）

食環署指示業界暫停進口

食物環境衞生署食物安全中心今日宣布，因應世界動物衞生組織通報，指法國諾爾省和索姆省爆發高致病性H5禽流感，以及波蘭庫亞維－波美拉尼亞省Lipnowski區及美國密歇根州Muskegon縣、愛達荷州Latah縣和南達科他州Lake縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

美國佔本港進口禽肉、禽蛋比例最大

中心表示，根據政府統計處的資料，本港今年首九個月從法國進口約170公噸冰鮮和冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋，從波蘭進口約2,140公噸冷藏禽肉，以及從美國進口約21,470公噸冰鮮和冷藏禽肉及約5,711萬隻禽蛋。

中心續指，已就事件聯絡法國、波蘭和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。