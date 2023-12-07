大圍滷味店「潮州華」屢非法擴展營業　被食環署「釘牌」7日

食環署今日（7日）表示，位於大圍積存街的滷味店「潮州華」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被暫時吊銷牌照14天。翻查資料，該店2016年起已多次因屢次非法擴展營業範圍被「釘牌」，並在今年8月至9月被「釘牌」7日。



「潮州華」大圍店被指非法擴展營業範圍。（「潮州華」fb圖片）

食環署表示，大圍積存街32號地下C號鋪滷味店「潮州華」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食環署署長暫時吊銷牌照14天。該店由今日（7日）至12月20日須暫停營業。

食環署發言人說，有關店鋪經營者今年7月及9月兩次被法庭定罪，共罰款4,000元，署方根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天。

有關經營者今年曾兩度因相同違例事項，分別在4月及5月兩次被法庭定罪，共罰款2,600百元，因而被記下30分，店鋪今年8月至9月期間被暫時吊銷牌照七天。

翻查過去資料，該店至少在2016年起已因非法擴展營業範圍被罰款或「釘牌」，其中2016年2月至2017年10月期間因相同違例事項，4次被法庭定罪，共罰款1.2萬元，並被記下60分，分別被暫時吊銷牌照7天和14天；2018年也因相同情況被「釘牌」。

食環署發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。